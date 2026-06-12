Sarıgöl\'de Gece Kan Bağışı Kampanyası

Manisa Türk Kızılay Kan Merkezi ile Sarıgöl Kızılay Şubesi'nin ortaklaşa düzenlediği kan bağışı kampanyasında, sıcak hava ve tarımsal faaliyetlerin yoğunluğu nedeniyle bağışlar gece saatlerine taşındı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği kampanyada kan alımları saat 22.30'a kadar sürüyor.

Manisa Türk Kızılay Kan Merkezi ile Sarıgöl Kızılay Şubesi tarafından ortaklaşa düzenlenen kan bağışı kampanyası, Sarıgöl Hükümet Konağı bahçesinde vatandaşların yoğun katılımıyla devam ediyor.

Yaz sıcaklarının etkisini artırdığı ve bağlarda çalışma temposunun yoğunlaştığı günlerde, vatandaşların daha rahat kan bağışında bulunabilmesi amacıyla kampanya saatleri geceye uzatıldı. Kan bağışı alımları saat 22.30'a kadar sürerken, serin havada gerçekleştirilen uygulama vatandaşlardan da olumlu not aldı.

Hükümet Konağı bahçesinde kurulan mobil kan bağış noktasında kan veren vatandaşlar, akşam saatlerinde yapılan uygulamanın kendileri için büyük kolaylık sağladığını ifade etti.

Sarıgöl Türk Kızılayı Koordinatörü Yusuf Tüfekçi, uygulamanın özellikle tarım işlerinde çalışan vatandaşlar açısından önemli olduğunu belirterek, "Çiftçilerimizin bağ işleri yoğun. Gündüz hava sıcaklıkları da oldukça yüksek. Bu nedenle gece saatlerinde kan bağışı almaya başladık. Uygulama vatandaşlarımız tarafından ilgi gördü. Kan bağışında bulunan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Yetkililer, kan stoklarının sürdürülebilirliği açısından vatandaşları düzenli kan bağışında bulunmaya davet etti. - MANİSA