Sarımsak ve ısırgan otundan tedavi destekleyici ürün geliştirdiler - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

Sarımsak ve ısırgan otundan tedavi destekleyici ürün geliştirdiler

Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selçuk Takır, sarımsak ve ısırgan otundan elde ettikleri ürünlerin birçok hastalığın tedavisinde destekleyici etkisi olduğunu duyurdu. Takviye edici ürünlerin ilaç olmadığını ancak hekim ve eczacı tavsiyesiyle kullanılabileceğini belirten Prof. Dr. Takır, sarımsak ve ısırgan otunun kireçlenme, eklem ağrıları, idrar yolu enfeksiyonları ve prostat gibi hastalıkların tedavisinde etkili olduğunu söyledi. Geliştirilen ürünlerin hekim ve eczacı tavsiyesiyle kullanıma sunulduğunu belirten Prof. Dr. Takır, tedavi destekleyici ürünlerin ilaç olmadığını ve ruhsatlı olması gerektiğini vurguladı.

02.07.2024 22:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sarımsak ve ısırgan otundan tedavi destekleyici ürün geliştirdiler

GİRESUN - Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Giresun Eğitim Araştırma Hastanesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Başkanı Prof. Dr. Selçuk Takır, sarımsak ve ısırgan otundan birçok hastalığın tedavisinde iyileştirici özelliği bulunan ürünler geliştirdiklerini duyurdu.

Takviye edici ürünler hakkında doğru bilinen yanlışlara değinen Prof. Dr. Takır, bu ürünlerin ilaç olmadığını, ancak hekim ve eczacı tavsiyesiyle kullanılabileceğini belirtti.

Deney hayvanları üzerinde yapılan klinik çalışmalarda, sarımsak ve ısırgan otunun kireçlenme, eklem ağrıları, idrar yolu enfeksiyonları ve prostat gibi birçok hastalığın tedavisinde destekleyici ürünler olarak etkili olduğunu gördüklerini belirten Prof. Dr. Selçuk Takır, "Kireçlenme hastalığının tedavisi ile ilgili çeşitli çalışmalar yaptık. Deney hayvanlarında kireçlenme hastalığı oluşturduk daha sonra sülfür bileşenlerinin bu hastalığın ilerlemesinde ne gibi etkisi olduğunu inceledik. Sülfür birleşenlerinin vücudumuzun doğal olarak ürettiği bileşenlerdir. Bitkiler arasında sarımsak,soğan, ısırgan otu, kara lahana, turpgiller gibi benzer bitkiler de sülfür bileşenleri bulunur. Bu sülfür bileşenleri çeşitli bakterin, virüslerin, kanser hücrelerinin yok edilebilmesinde önemli rol oynamaktadır. Bunun dışında hücre yenilenmesinde, kalp ve damar sağlığında önemli rol oynar. Bunların başında da sarımsak ve ısırgan otu bulunmaktadır. Sarımsağın çeşitli ürünleri piyasada hem bitkisel ilaç, hem de takviye edici ürün olarak üretilmiştir. Isırgan otu da çok bilinen bitkilerdir. Isırgan otunun idrar söktürücü, ödem giderici özellikleri iyi bilinir. Bunun dışında kanserleri kan şekeri düzenleyici ve kan basıncını düzenleyici özelliği belirlenmiştir" dedi.

Deney hayvanlarıyla klinik çalışma yapılarak geliştirildi

Geliştirilen iki ürünün hekim ve eczacı tavsiyesiyle kullanıma sunulduğunu belirten Prof. Dr. Selçuk Takır, "Trabzon Teknokent'te kurduğumuz şirket bünyesinde ürün geliştirme yapmaktayız. Bu çalışmalarımız sonucunda iki ayrı ürün geliştirerek, hekim ve eczacı tavsiyesiyle kullanma sunduk. Bunlardan birisi sarımsak bileşeni içeren ürünümüzdür. Bu ürünümüz kireçlenme, kas, tendon, eklem rahatsızlıklarında ağrıların giderilmesi ve hastalığın seyrinin iyi olması amaçlamaktadır. Diğer ısırgan bileşeni içeren ürünümüz ise, idrar yolu enfeksiyonlarda, prostat rahatsızlıklarında gerek Avrupa gerekse Asya tıbbında kullanılmaktadır. Bununla ilgili deney hayvanlarında gerekse insanlarda yapılmış çalışmalar vardır. Bizim kendi çalışmalarımız deney hayvanları klinik düzeydedir" ifadelerini kullandı.

"Tedavi destekleyici ürün ilaç değildir"

Tedavi destekleyici ürünle ilaç arasındaki farkı da anlatarak, uyarılarda da bulunan Prof. Dr. Selçuk Takır, "Hekim uygun gördüğü takdirde tedavi tedaviye yardımcı olmak amacıyla tedavinin gidişatını hızlandırmak amacıyla bu ürünleri tavsiye etmektedir. Ürünlerimiz T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü üzerinden ruhsatlandırılmış ürünlerdir. Çünkü takviye edici ürünlerin ruhsatlandırılması Tarım ve Orman Bakanlığındadır. Bu ürünler ilaç değildir, Hekimin uygun gördüğü, eczacı tavsiye ettiğinde tedaviyi destekleyici, tedavinin gidişatını olumlu yönde iyileştirme potansiyeli olan ürünlerdir. Takviye ürünlerinde en önemli husus ruhsatlı olmasıdır. Çünkü çok büyük kirliliğin olduğu bir alandır. Burada en belirleyici ayrım Sağlık Bakanlığına tabi ürünler ilaçtır, Tarım ve Orman Bakanlığına tabi ürünleri ise, tedaviye takviye edici üründür ancak, hekim uygun görürse eczacı tavsiye ederse kullanılır Bu nedenle bu ürünleri en doğru hekim tavsiyesi ile eczanelerden almalıyız. Bunun dışında üniversite hocalarının bilimsel ve altyapısı olan kişilerin üretip üretmediğine dikkat edilmelidir bu şekilde ancak güvende olabiliriz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Giresun Üniversitesi, Giresun, Selçuk, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Sarımsak ve ısırgan otundan tedavi destekleyici ürün geliştirdiler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan A Millilerimize tebrik mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan A Millilerimize tebrik mesajı
23:35 Avusturya’yı 2-1 yenen Türkiye, EURO 2024’te çeyrek finalde Avusturya'yı 2-1 yenen Türkiye, EURO 2024'te çeyrek finalde
23:04 Yarım asır sonra bir ilk Milli yıldızlar turnuva tarihine geçti Yarım asır sonra bir ilk! Milli yıldızlar turnuva tarihine geçti
22:31 Milli futbolcularımızdan kötü haber Çeyrek finalde oynayamayacaklar Milli futbolcularımızdan kötü haber! Çeyrek finalde oynayamayacaklar
20:59 Sürprize izin vermediler A Milli Takımımız, çeyrek finalde Hollanda ile karşılaşacak Sürprize izin vermediler! A Milli Takımımız, çeyrek finalde Hollanda ile karşılaşacak
23:41 CHP lideri Özel: Yönettiğimiz tüm belediyelerde Emekli Halk Kart uygulamasını başlatıyoruz CHP lideri Özel: Yönettiğimiz tüm belediyelerde Emekli Halk Kart uygulamasını başlatıyoruz
23:29 İBB Başkanı İmamoğlu, yerel seçimlerdeki rakibi Murat Kurum’u kutladı İBB Başkanı İmamoğlu, yerel seçimlerdeki rakibi Murat Kurum'u kutladı
22:49 Vali Gökmen Çiçek’in cesareti ve liderliği Kayseri’de huzuru sağladı Vali Gökmen Çiçek'in cesareti ve liderliği Kayseri'de huzuru sağladı
21:31 Antalya’da tüm eylem ve etkinlikler 15 gün süreyle yasaklandı Antalya'da tüm eylem ve etkinlikler 15 gün süreyle yasaklandı
20:51 Paylaşılan video başını yaktı Gazeteci Batuhan Çolak gözaltına alındı Paylaşılan video başını yaktı! Gazeteci Batuhan Çolak gözaltına alındı
20:49 Kayseri’deki provokatörleri kamyonla taşıyan şahıs suç makinesi çıktı Kayseri'deki provokatörleri kamyonla taşıyan şahıs suç makinesi çıktı
20:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan, erken seçime kapıları kapattı: Herkes planını buna göre yapsın Cumhurbaşkanı Erdoğan, erken seçime kapıları kapattı: Herkes planını buna göre yapsın
20:13 Ankara’da bir baba, rehin aldığı çocuklarını öldürüp intihar etti Ankara'da bir baba, rehin aldığı çocuklarını öldürüp intihar etti
20:12 Neye uğradığını şaşırdı Almanya’da TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’ye sert tepki Neye uğradığını şaşırdı! Almanya'da TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye sert tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2024 00:21:20. #1.13#
SON DAKİKA: Sarımsak ve ısırgan otundan tedavi destekleyici ürün geliştirdiler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement