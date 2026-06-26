Sedef Hastalığına Yenilikçi Tedavi Yaklaşımları - Son Dakika
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Sedef Hastalığına Yenilikçi Tedavi Yaklaşımları

Sedef Hastalığına Yenilikçi Tedavi Yaklaşımları
26.06.2026 16:02
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Samsun'da düzenlenen sempozyumda sedef hastalığındaki yenilikçi tedaviler ele alındı.

damar sağlığını olumsuz etkileyen, eklemlere geri dönülmez hasar verebilen sedef hastalığının erken ve yenilikçi sistemik tedavilerle tamamen iyileştirilebileceğini söyledi.

Bu yıl 8.'si düzenlenen Dermatolojide Yenilikler Sempozyumu, Prof. Dr. Müge Güler Özden başkanlığında Samsun'da bir otelde yapıldı. Türkiye'nin farklı illerinden 55 öğretim üyesi ve uzman hekimin katıldığı sempozyumda, cilt hastalıklarındaki yenilikçi tedaviler ele alındı. Bu yıl da sempozyuma ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadıklarını ifade eden Sempozyum Başkanı ve Medical Park Samsun Hastanesi Cildiye Bölümü doktorlarından Prof. Dr. Müge Güler Özden, "Bu yıl 8. Karadeniz Dermatolojide Yenilikler Sempozyumu'nu yapmaktan gurur duyuyoruz. Ulusal ölçekli, geniş katılımlı kongreyi şehrimize kazandırmaktan gurur duyuyoruz. Bu yıl da ülkenin her yerinden alanında uzman hocalar Samsun'a geldi. Salonda yeni, genç öğretim üyeleri, asistanlar ve uzmanlar toplantılarımızı heyecanla takip ediyor. Bu yıl yine en büyük yeniliklerden, sedef hastalığındaki yeniliklerden, atopik dermatit, Hidradenitis suppurativa gibi hastalıkların tedavilerindeki yeniliklerden de bahsediyoruz. Cilt kanserlerinin önlenmesi konusu ile sempozyumumuz başladı. Çok önemli konu ve yenilikleri konuşarak devam ediyoruz. Sempozyuma 55 öğretim üyesi ve uzman konuşmacı olarak katıldı. 140 dermatoloji uzmanı ve asistanı da dinleyici olarak katılım sağladı" dedi.

"Artık sedefte çok daha güncel tedaviler ve tam iyileşmeye dair gelişmeleri de görüşüyoruz"

Sedef hastalığının tedavisindeki yeniliklerle tam iyileşmeyi konuşmaya başladıklarını dile getiren Prof. Dr. Müge Güler Özden, "Önceki yıllarda sedef hastalığının tedavisi olduğunu, tam bir temizleme sağlanabildiğini, bunu başarabildiğimizi paylaşmıştık. Artık sedefte çok daha güncel tedaviler ve revizyona sokma, yani tam iyileşmeye dair gelişmeleri de ele alınıyor. Hatta tedavinin erken başlanmasının gelecekte gelişecek eklem tutulumu ve kalp hastalıklarının korunmasında da ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Sedef hastalığındaki gecikmelerin ileride başlarına gelebilecek kalp hastalıkları ya da eklem tutulumlarında geri dönüşümsüz hasarları önlemede de çok kıymetli olduğunu hastalarla paylaşıyoruz" diye konuştu.

"Sedef kalp-damar sistemini etkileyebilen, eklemlerde kalıcı hasar verebilen bir hastalık"

Cilt hastalıklarının hafife alınmaması gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Özden, "Hafif sedef hastalarından ya da yaşam kalitesi bozulmamış hastalardan bahsetmiyorum. Eğer krem tedavisi ile yaşam kalitesinin bozulmadığını düşünüyor ve hasta rahatsa, eklem tutulumu da yoksa sistemik tedaviye çok gerek duymuyoruz. Ancak orta şiddetli ya da ağır hastalarda ve eklem tutulumunun olduğunu düşündüğümüz hastalarda sistemik tedavinin mutlaka uygulanması gerekir. Bu bahsettiğimiz hastaların kremle tedavisini uygun görmüyoruz. Çünkü sistemik bir hastalık, kalp-damar sistemini etkileyebilen bir hastalık ve eklem tutulumunun geri dönüşümsüz hasara yol açtığı bir hastalık. O nedenle daha gelişmiş tedavilerin, sistemik tedavilerin hastalara bir an önce başlanması gerekiyor" şeklinde konuştu.

Dermatolojik hastalıklara yönelik birçok farklı tedavi yaklaşımının ele alındığı sempozyum, 28 Haziran Pazar günü öğle saatlerine kadar devam edecek. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Sedef Hastalığı, Samsun, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Sedef Hastalığına Yenilikçi Tedavi Yaklaşımları - Son Dakika

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