Şeker hastaları diyabet diploması aldı - Son Dakika
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Şeker hastaları diyabet diploması aldı

11.10.2022 16:22

Şeker hastaları diyabet diploması aldıERZURUM Oltu Devlet Hastanesi'nde şeker hastaları diyabet diploması aldılar.

Şeker hastaları diyabet diploması aldı

ERZURUM Oltu Devlet Hastanesi'nde şeker hastaları diyabet diploması aldılar.

Oltu Devlet Hastanesi'nde şeker hastaları 8 saatlik eğitimden sonra Diyabet Diplomalarını Uz. Dr. Sema Nur Arasan'ın elinden aldılar. Oltu Devlet Hastanesi Diyabet ekibi Uzm. Dr. Sema Nur Arasan, Diyetisyen Nazender Karasoy, Psikolog Büşra Koşan, Fizyoterapist Canan Değdaş ve Hemşire Ayfer Demir tarafında 8 saatlik bir eğitime tabi olan şeker hastaları bilinçlendirildiler. Oltu Devlet Hastanesi salonunda aldıkları eğitimlerinin kendilerine çok şey kazdırdıklarını belirten şeker hastalıkları "Bundan sonra çok güzel yaşantımız olacaktır" dediler.

Uz. Dr. Sema Nur Arasan, "Oltu'da çok fazla yaşlı diyabet hastası olduğunu gördükten sonra diyabet okulunu aktifleştirmeyi istedik. Sağolsun hemşiremiz Ayfer Demir de bana çok yardımcı oldu. Diyabet okulunu aktifleştirdik bu dördüncü kez hastalarımıza eğitim vermek için toplandık bugüne kadar 70 civarında hastamıza eğitim verdik eğitimden sonra çok güzel sonuçlar alıyoruz. Eğitimden sonra hastalarımızın kan şekerlerinin daha düzgün gittiğini gördük umarım bundan sonrada hastalarımıza çok faydalı olacağız" dedi.

Eğitim Alan Arif Oğuz "Burada çok güzel bilgiler aldım nasıl yapmam gerektiğini öğrendim çok teşekkür ediyorum. Bizlere bu hizmeti verenlerden Allah razı olsun" dedi.

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Kaynak: İHA

Devlet Hastanesi, Ayfer Demir, Sema Nur, Oltu, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Şeker hastaları diyabet diploması aldı - Son Dakika

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