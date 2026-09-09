Sekizinci kattan düşerek bacakları kırılan kedi, başarılı operasyon sayesinde 4 günde yürümeye başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sekizinci kattan düşerek bacakları kırılan kedi, başarılı operasyon sayesinde 4 günde yürümeye başladı

Sekizinci kattan düşerek bacakları kırılan kedi, başarılı operasyon sayesinde 4 günde yürümeye başladı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu’da bir apartmanın 8’inci katından düşerek bacaklarında 8 bölgede parçalı kırıklar oluşan kırılan kedi, bölgede ilk kez uygulanan yöntemiyle ameliyat edildi.

Kastamonu'da bir apartmanın 8'inci katından düşerek bacaklarında 8 bölgede parçalı kırıklar oluşan kırılan kedi, bölgede ilk kez uygulanan yöntemiyle ameliyat edildi. Operasyonla sağlığına kavuşan kedi, 4 gün sonra yürümeye başladı.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde ikamet eden Yağmur Dedeoğlu'nun "Mars" isimli kedisi, apartmanın 8'inci katından düştü. Kedisini bacakları kırılmış ve baygın halde bulan Yağmur Dedeoğlu, İnebolu ilçesindeki Veteriner Hekim Muhammed Coduroğlu ile iletişime geçti. Veteriner kliniğine getirilen kedinin bacaklarının 8 farklı noktasında parçalı kırıklar olduğu tespit edildi. Tedavi altına alınan kedi Coduroğlu tarafından ameliyata alındı. Bölgede ilk kez uygulanan "Eksternal Fiksasyon" (kırılan kemikleri vücut dışından metal çubukla tutturma) yöntemiyle kedinin bacaklarındaki kırıklar sabitlendi ve eklem bozuklukları giderildi. Deri dışından titanyum plak ve karbon metal çubuklar ile pinler yardımıyla cerrahi bir sabitleme yapışmasının adından, 45 günde iyileşmesi beklenen kedi 4 günde kendi ihtiyaçlarını görebilecek ve yürüyebilecek hale geldi.

Kedinin iki yılda iki kez 8. kattan düştüğünü belirten Veteriner Hekim Coduroğlu, "O zaman bir ameliyat geçirdi. Yaklaşık 2 hafta öncesinde de tekrar 8. kattan düşme olayıyla karşı karşıya kaldık. İki arka bacaklarda toplamda 8 parçalı kırık mevcuttu. Kedimiz aynı zamanda eklem hastalığına yatkın olan 'scotish fold' ırkı bir hastamız. Yapılan tetkiklerden sonra her iki bacağın ameliyatını gerçekleştirdik. Ancak röntgenlerini ilk çektiğimizde ameliyatı hangi yöntemle yapacağımızı karar verme noktasında bir çelişkimiz vardı. Sonra yeni konfigirizasyonlu eksternal fiksasyon denilen yeni yöntem ve malzemelerle, titanyum malzemelerle biz kedimizin kırıklarını onardık. Bugün 14. günü kontrole geldi. Kontrol radyografisi çektik. Aynı zamanda yara diplerinde bir enfeksiyon olup olmadığını kontrol ettik. Şu anda herhangi bir sıkıntısı yok. Muntazam bir şekilde kedimiz yürüyor, tüm ihtiyaçlarını görebiliyor. Ama biz 14 gün öncesinde hasta sahibimize bu kadar umut vererek ameliyatı almadık. Sahibi bizden sadece tuvalet ihtiyacını giderebilecek kadar iyileşmesini istedi Çünkü gerçekten çok ajitasyonlu bir halde bize gelmişti. Sistem çok kolay bir şekilde kullanılabiliyor. Diğer ameliyatlarda platin plaka ameliyatlarında biz bölgeyi kemiğe kadar açarken, bu sistemde tamamen kapalı bir cerrahi operasyon uyguluyoruz, kemikleri stabil hale getiriyoruz. Dışarıdan yaparcasına pimleri yerleştiriyoruz ve sistemi kilitli hale getiriyoruz. Bu sistemde normal biyolojik dokuya zarar vermeden minimal deri ensizyonları ile amaliyatı tamamlıyoruz" dedi.

Bu sistemi kullanmadan önce bacaklara pim-plaka kullanmayı düşündüklerini anlatan Coduroğlu, "Bu sistem olmadan önce plak kullanmayı düşünürdük. Ama bu sistemde bir kemik, sadece bir bacaktaki kemik dört parça olmuş. Yani burada plak kullandığımızda vidaları atacağımız sağlam bir parça bulamayacaktık. Dolayısıyla bu kediye plakla yapma şansımız yoktu. Tek seçenek bu yöntemdi. Diğer uygulamaları bunda yapsak iyileşmesi en az bir günü bulacaktı, 14 günde çok muntazam bir iyileşme kat ettik" diye konuştu.

"Çok umudumuz yoktu"

Düştükten sonra kedisini ilk gördüğünde felç olduğunu düşündüğünü belirten Yağmur Dedeoğlu ise, "Kesinlikle kıpırdayamıyordu. Geldik, hocamızla görüştük. Ameliyatına karar verdik. Acil şekilde bir ameliyata alındı. Çok umudumuz yoktu. En azından felç kalmasın, tuvalete ihtiyacına giderebilsin diye bir ameliyat ettirdik. Çok şükür. Muhammed hocam elinden gelenin fazlasını yaptı. Şu an gayet iyi durumda, mamasını kendisi yiyebiliyor, tuvalete kendi çıkabiliyor. Evin içinde çok rahat bir şekilde yürüyebiliyor. Başka kedilerim de var, onlarla da arası çok iyi" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Operasyon, Kastamonu, Hayvanlar, Ameliyat, Sağlık, kedi, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Sekizinci kattan düşerek bacakları kırılan kedi, başarılı operasyon sayesinde 4 günde yürümeye başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Böcek davasında bavul dolusu para detayı Kuyumcu çalışanları tek tek anlattı Böcek davasında bavul dolusu para detayı! Kuyumcu çalışanları tek tek anlattı
THY’nin ilk kadın kaptan pilotu emekli oldu THY’nin ilk kadın kaptan pilotu emekli oldu
Mısır semalarında Türk imzası: Bu görüntüler yapay zeka değil Mısır semalarında Türk imzası: Bu görüntüler yapay zeka değil
Serhat Kılıç son yolculuğuna uğurlandı Cenazesinde tüm gözler onu aradı hemen açıklama yaptı Serhat Kılıç son yolculuğuna uğurlandı! Cenazesinde tüm gözler onu aradı hemen açıklama yaptı
Eşini öldüren şahıstan mahkemede kızdıran savunma: o benim dünyamdı Eşini öldüren şahıstan mahkemede kızdıran savunma: o benim dünyamdı
Sancaktepe’de silahlı saldırıda otomobil sürücüsü hayatını kaybetti, 18 kovan bulundu Sancaktepe'de silahlı saldırıda otomobil sürücüsü hayatını kaybetti, 18 kovan bulundu
Kontrolden çıkarak dereye yuvarlanan araçta din görevlisi yaşamını kaybetti Kontrolden çıkarak dereye yuvarlanan araçta din görevlisi yaşamını kaybetti

11:52
Antalya’daki orman yangınında dumandan etkilenen vatandaş hayatını kaybetti
Antalya'daki orman yangınında dumandan etkilenen vatandaş hayatını kaybetti
11:47
Ürdün’deki ABD üssü cehennemi yaşadı İran 4 farkı füzeyi aynı anda ateşledi
Ürdün'deki ABD üssü cehennemi yaşadı! İran 4 farkı füzeyi aynı anda ateşledi
11:40
Adalet Bakanı Akın Gürlek’ten ’Kara Haydar’ açıklaması
Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten 'Kara Haydar' açıklaması
11:17
Skandal görüntüler sonrası harekete geçildi Bir Haydar daha gözaltına alındı
Skandal görüntüler sonrası harekete geçildi! Bir Haydar daha gözaltına alındı
10:57
İstanbul Teknik Üniversitesi’nde yangın Çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi
İstanbul Teknik Üniversitesi'nde yangın! Çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi
10:36
Alevlerin karşısında tek yürek oldular Kimi traktörle kimi motosikletle koştu
Alevlerin karşısında tek yürek oldular! Kimi traktörle kimi motosikletle koştu
10:33
Antalya Belediye Başkanvekili Özdemir’in pehlivanlara moral ziyareti olay oldu
Antalya Belediye Başkanvekili Özdemir'in pehlivanlara moral ziyareti olay oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2026 12:04:48. #7.13#
SON DAKİKA: Sekizinci kattan düşerek bacakları kırılan kedi, başarılı operasyon sayesinde 4 günde yürümeye başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement