Shanghai'da Yeni Bir Geçici Hastanenin Yapımına Başlandı - Son Dakika
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Shanghai'da Yeni Bir Geçici Hastanenin Yapımına Başlandı

06.04.2022 10:21
Shanghai'da Yeni Bir Geçici Hastanenin Yapımına Başlandı

SHANGHAİ, 6 Nisan (Xinhua) — Tamamlandığında bu hastanenin, kentte Kovid-19 testi pozitif çıkanlar için en büyük hastane olarak işlev görmesi bekleniyor. Toplam inşaat alanı 1,47 milyon metrekare olan NECC'de sekiz sergi salonu bulunuyor. Dış görünümünde uğurlu dört yapraklı yoncadan esinlenilen binada dört kez Çin Uluslararası İthalat Fuarı düzenlendi. Belediye Sağlık Komisyonu'nun bildirdiğine göre Shanghai'da Salı […]

<a class='keyword-sd' href='/shanghai/' title='Shanghai'>Shanghai</a>'da Yeni Bir Geçici Hastanenin Yapımına Başlandı

SHANGHAİ, 6 Nisan (Xinhua) — Tamamlandığında bu hastanenin, kentte Kovid-19 testi pozitif çıkanlar için en büyük hastane olarak işlev görmesi bekleniyor. Toplam inşaat alanı 1,47 milyon metrekare olan NECC'de sekiz sergi salonu bulunuyor. Dış görünümünde uğurlu dört yapraklı yoncadan esinlenilen binada dört kez Çin Uluslararası İthalat Fuarı düzenlendi. Belediye Sağlık Komisyonu'nun bildirdiğine göre Shanghai'da Salı günü 311 yerel kaynaklı teyit edilmiş Kovid-19 vakası ve 16.766 yerel semptomsuz taşıyıcı kayda geçti.

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Shanghai, Hastane, İnşaat, Nisan, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Sağlık Shanghai'da Yeni Bir Geçici Hastanenin Yapımına Başlandı - Son Dakika


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