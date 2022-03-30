Shanghai, Kovid-19'un Yeniden Canlanmasını Önlemek İçin Tüm Hızıyla Çalışıyor - Son Dakika

SHANGHAI, 30 Mart (Xinhua) — Shanghai Belediyesi Sağlık Komisyonu yetkililerinden Wu Qianyu, Çarşamba sabahı saat 10.00 itibarıyla, geçici olarak kapalı yönetim altında bulunan Huangpu Nehri'nin doğusundaki bölgeler de dahil olmak üzere kentin çok sayıda bölgesinde yaşayan yaklaşık 9,1 milyon kişiye nükleik asit testi yapıldığını söyledi. Bu arada Çarşamba sabahına kadar yaklaşık 10,87 milyon kent sakinine Kovid-19 enfeksiyonu taraması için antijen testi yapıldı.

24 milyondan fazla nüfusa sahip mega şehir, olası enfeksiyonları takip etmek ve virüsün yayılmasını engellemek için Pazartesi günü iki aşamalı geçici kapalı yönetim uygulaması başlattı. Basın toplantısında verilen bilgiye göre Shanghai, Çarşamba gününden itibaren ofis binaları, inşaat şantiyeleri, ulaşım araçları, çiftçi pazarları ve toplu konutlar gibi önemli yerlerde bir ay sürecek geniş ölçekli dezenfeksiyon çalışmaları yürütecek.