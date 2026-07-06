Sıcak Hava Dalgası Sağlık Risklerini Arttırıyor - Son Dakika
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Sıcak Hava Dalgası Sağlık Risklerini Arttırıyor

Sıcak Hava Dalgası Sağlık Risklerini Arttırıyor
06.07.2026 11:31
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Kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Baykan, aşırı sıcakların kronik hastalar için tehlikeli olduğunu uyardı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan sıcak hava dalgasının insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çeken Acıbadem Adana Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Oytun Baykan, özellikle kronik hastalığı bulunan bireylerin ve yaşlıların risk altında olduğunu belirterek, "Güneşin en dik geldiği saatlerde dışarı çıkılmamalı, bol sıvı tüketilmeli" dedi.

Son günlerde sıcak hava dalgaları başta Avrupa ülkeleri olmak üzere tüm dünyayı etkisi altına aldı. Avrupa'da sıcak hava dalgasında birçok kişi hayatını kaybederken uzmanlar vatandaşlara güneşin en tepede olduğu saatlerde dışarı çıkmamalarını önerdi.

Acıbadem Adana Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Oytun Baykan, son günlerde etkisini artıran aşırı sıcakların özellikle kalp ve tansiyon hastaları için ciddi risk oluşturduğunu söyledi. Sıcak çarpması, sıvı kaybı ve kronik hastalıklarda kötüleşme nedeniyle acil servis başvurularında artış yaşandığını belirten Baykan, vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu.

"Risk grupları daha dikkatli olmalı"

Prof. Dr. Baykan, sıcak hava dalgalarının özellikle belirli gruplar üzerinde daha ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini ifade ederek, 65 yaş üstü bireyler, kalp ve hipertansiyon hastaları, böbrek yetmezliği bulunanlar, KOAH hastaları, çocuklar ve bazı ilaçları kullanan kişilerin ekstra dikkatli olması gerektiğini söyledi. Baykan, "Mecbur kalınmadıkça 11.00 ile 16.00 saatleri arasında dışarıda bulunulmamalı. Dışarı çıkılması gerekiyorsa gölge alanlar tercih edilmeli, ince ve vücudu sıkmayan kıyafetler giyilmeli" diye konuştu.

"Kalp hastalarında ciddi risk oluşturuyor"

Aşırı sıcakların kalp ve damar sistemi üzerinde ciddi etkiler oluşturabileceğini vurgulayan Prof. Dr. Ahmet Oytun Baykan, sıcak havanın vücut ısısını yükselttiğini ve vücudun bu ısıyı dışarı atabilmek için damarları genişlettiğini kaydetti.

Baykan, "Bu durum tansiyon düşüklüğüne, kalp atış hızında artışa ve kalp hastalarının mevcut sağlık durumunun kötüleşmesine neden olabilir. Aşırı terleme, halsizlik, baş dönmesi, yorgunluk, yoğun susama ve ciltte soluklaşma gibi belirtiler sıcak çarpmasının habercisi olabilir. Bu şikayetleri yaşayan kişilerin vakit kaybetmeden serin bir ortama geçmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Bol sıvı tüketin, vücudu serinletin"

Sıcak çarpmasının ilk belirtilerinde yapılması gerekenleri de anlatan Baykan, kişinin öncelikle güneş altında yaptığı işi bırakması ve dinlenmesi gerektiğini anlattı. Prof. Dr. Baykan, daha sonra şunları söyledi:

"Nemli bir havlu veya bezle vücut serinletilmeli, mümkünse klimalı ya da serin bir ortama geçilmeli. Sadece su değil, mineral ve elektrolit içeren sıvılar da tüketilmeli. Ayran, soda ve benzeri mineralli içecekler bu dönemde faydalı olabilir. Günlük en az 2 ila 2,5 litre sıvı tüketilmesi büyük önem taşıyor. Klima ve vantilatörlerin filtre temizliği ihmal edilmemeli. Uzun süre çalışmayan cihazlarda bakteri ve mikroorganizmalar birikebilir. Ayrıca aşırı sıcaktan bir anda çok soğuk ortama geçmek de doğru değil. Vücudun ani ısı değişimlerine maruz kalmaması gerekiyor. Ortam sıcaklığı kademeli olarak düşürülmeli."

"İlaç dozları doktor kontrolünde düzenlenmeli"

Özellikle idrar söktürücü veya tansiyon düşürücü ilaç kullanan hastaların yaz aylarında daha dikkatli olması gerektiğini anlatan Acıbadem Adana Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Oytun Baykan, ilaç dozlarının uzman kontrolünde gözden geçirilmesinin hayati önem taşıdığını kaydetti.

Baykan, "Aşırı sıcaklarda tansiyon düşüklüğü ve sıvı kaybı daha sık görülebiliyor. Bu nedenle bazı hastalarda ilaç dozlarının yeniden ayarlanması gerekebilir. Ancak hastalar kesinlikle ilaçlarını kendi başlarına azaltmamalı veya bırakmamalı. Mutlaka bir uzman hekime danışılmalı. Risk grubunda yer alan bireylerin bu dönemde doktor kontrolünden geçmesi, sıvı-elektrolit dengesinin ve ilaç düzeninin değerlendirilmesi hayati önem taşıyor" dedi. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Sıcak Hava Dalgası Sağlık Risklerini Arttırıyor - Son Dakika

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