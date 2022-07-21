Sıcak havalar kan sulandırıcı kullanan hastalar için risk oluşturuyor - Son Dakika
Üye Girişi

Sıcak havalar kan sulandırıcı kullanan hastalar için risk oluşturuyor

21.07.2022 11:03
Sıcak havalar kan sulandırıcı kullanan hastalar için risk oluşturuyor

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Servet Altay, sıcak havalarda kan sulandırıcı kullanan kalp hastalarında kanama riskinin arttığını söyledi.

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Servet Altay, sıcak havalarda kan sulandırıcı kullanan kalp hastalarında kanama riskinin arttığını söyledi.

Doç. Dr. Altay, AA muhabirine sıcak havaların vücudu olumsuz etkilediğini ifade etti.

Sıcak havaların kalp yetmezliği, kalp ritim bozukluğu ve koroner arter hastaları için risk oluşturduğunu anımsatan Altay, bu aylarda kalp krizi vakalarının arttığını dile getirdi.

Altay, yaz aylarında hızlı sıvı kaybı, güneşe fazla maruziyet ve yetersiz su tüketiminin kalp hastalarında ritim bozukluğu ve ataklara yol açtığını belirterek, "Risk grubundaki hastaların güneşin dik geldiği bu saatlerde dışarıda bulunmamalarını öneriyoruz. Suyu çok uygun şekilde ortalama 2-2,5 litre tüketmelerini öneriyoruz. Beklenmedik bir çarpıntı ve atak durumunda doktora başvurmalarını istiyoruz." dedi.

Doç. Dr. Altay, sıcak havalarda kan sulandırıcı kullanan kalp hastalarının güneşin etkilerine karşı dikkatli olması gerektiğini ifade etti.

Altay, sıcak havalarda kan basıncının arttığını ve damar yatağında genişlemeler olduğunu belirtti.

Risk grubundaki hastaların yaza girmeden önce doktor kontrolünden geçmeleri ve ilaçlarını aksatmadan kullanmaları tavsiyesinde bulunan Altay, "Stent takılan, by-pass olan hastalarda kan sulandırıcılarda sıkıntı yaşayabiliyoruz. Bir gün bile almaması kalp krizine neden olabiliyor. Bu kişiler kan sulandırıcı ilaçlar kullandığı için kanama riskleri de artmakta, çok güneşe maruz kalmamaları ve kanı sulandıracak çok fazla yeşillik tüketimi yapmamalılar. Aynı zamanda kanı sulandıracak ağrı kesicilerden de uzak durmaları gerekli." diye kaydetti.

YORUMLAR
500
Altay'da Björkander çok iddialı Altay'da Björkander çok iddialı Altay Başkanı Ayhan Dündar: 'Takımda güzel bir hava yakalandı' Altay Başkanı Ayhan Dündar: 'Takımda güzel bir hava yakalandı'
Kaynak: AA

Trakya Üniversitesi, Altay, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Sıcak havalar kan sulandırıcı kullanan hastalar için risk oluşturuyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
11:05 Vatandaşları ilgilendiren önemli karar! İdari para cezalarının ödeme süresinde düzenlemeye gidildi
11:05 Güne düşüşle başlayan gram altın 959 liradan alıcı buluyor
10:52 Çin tankları çıkardı! Çin Halk Bankası'ndan paralarını çekemeyen Çinliler sokaklarda
10:46 Merve Boluğur, bugün ilk kez sahneye çıkacak! Bilet fiyatı ise duyanları hayrete düşürdü
10:45 İspanyol devi Barcelona'da 'W' krizi! Yeni transfer Lewandowski'nin formaları bekletiliyor
10:33 Kayınbabası tarafından bıçaklanan damat, yakınlarıyla saldırganın evini basınca kurşunlandı
10:29 Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi dolar baskısı arttı! Yükselmeye başladı
10:23 Korkunç cinayet! Tacizciyi öldürmek için dehşete düşüren bir plan yaptılar
10:20 Meral Akşener'le sohbet eden genç "Abi" dedi! Aldığı yanıt yüzleri güldürdü
10:10 Galatasaray'ın Grillitsch transferine 'maaş' engeli! Orta yol için uğraşılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2022 11:14:13. #1.12#
SON DAKİKA: Sıcak havalar kan sulandırıcı kullanan hastalar için risk oluşturuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement