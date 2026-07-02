Sıcak Havalarda Çocukları Korumanın Yolları - Son Dakika
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Sıcak Havalarda Çocukları Korumanın Yolları

Sıcak Havalarda Çocukları Korumanın Yolları
02.07.2026 13:59
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Uzman, çocuklarda sıcak çarpması belirtilerine dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Adem Dursun, "Halsizlik, huzursuzluk, aşırı uyku hali, baş ağrısı, mide bulantısı, kusma ve emmeyi reddetme sıcak çarpmasının ilk belirtileri olabilir. İlerleyen süreçte yüksek ateş, bilinç değişikliği ve nöbet görülebilir. Böyle bir durumda vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır" dedi.

Avrupa genelinde etkisini artıran aşırı sıcak hava dalgaları nedeniyle birçok ülkede sağlık uyarıları yapılırken, uzmanlar özellikle çocukların yüksek sıcaklıklardan daha fazla etkilendiğine dikkat çekiyor. Liv Hospital Vadi İstanbul Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Adem Dursun, çocukların vücut ısılarını yetişkinler kadar etkili şekilde düzenleyemediklerini belirterek, sıcak havalarda alınacak basit önlemlerin ciddi sağlık sorunlarını önleyebileceğini söyledi.

"Çocuklar küçük yetişkinler değildir"

Çocukların özellikle ilk yıllarda vücut ısılarını düzenleyen mekanizmalarının tam gelişmediğini ifade eden Dursun, şu değerlendirmede bulundu: "Çocuklar küçük yetişkinler değildir. Aynı sıcaklık erişkinlerde yalnızca rahatsızlık oluştururken, çocuklarda sıvı kaybı, dolaşım bozukluğu ve sıcak çarpmasına kadar uzanan ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir."

En büyük risk bebeklerde

En yüksek risk grubunun 1 yaş altındaki bebekler olduğunu belirten Dursun, 5 yaş altındaki çocuklar ile astım, kalp hastalığı, böbrek hastalığı, diyabet ve nörolojik hastalığı bulunan çocukların da sıcak havalarda daha dikkatli takip edilmesi gerektiğini söyledi.

Dursun, "İlk 6 ay sadece anne sütü alan bebeklerde ek su verilmesine gerek yoktur. Ancak emzirme sıklığı artırılmalı, bebekler günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 arasında mümkün olduğunca dışarı çıkarılmamalıdır" dedi.

"Sıcak çarpması sessiz başlayabilir"

Sıcak çarpmasının ilk belirtilerinin çoğu zaman fark edilmeyebileceğini söyleyen Dursun, aileleri şu belirtiler konusunda uyardı: "Halsizlik, huzursuzluk, aşırı uyku hali, baş ağrısı, mide bulantısı, kusma ve emmeyi reddetme sıcak çarpmasının ilk belirtileri olabilir. İlerleyen süreçte yüksek ateş, bilinç değişikliği ve nöbet görülebilir. Böyle bir durumda vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır."

"Susamayı beklemeyin"

Yaz aylarında çocukların düzenli sıvı tüketmesi gerektiğini vurgulayan Dursun, suyun en doğru tercih olduğunu belirterek şunları söyledi: "Çocuklara susamayı beklemeden düzenli aralıklarla su teklif edilmelidir. Şekerli ve gazlı içecekler suyun yerini tutmaz. Yoğurt, ayran ve su oranı yüksek meyve-sebzeler de sıvı ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlar."

"Klima doğru kullanılırsa koruyucu olur"

Klimaların doğru kullanıldığında çocuklar için risk oluşturmadığını belirten Dursun, ortam sıcaklığının 22-24 derece arasında tutulmasını, klimanın doğrudan çocuğun üzerine üflememesini ve filtrelerinin düzenli temizlenmesini önerdi.

Yaz aylarında en sık yapılan hatalar

Dursun, ebeveynlerin sıcak havalarda yaptığı en önemli yanlışları ise şöyle açıkladı:

"Çocuğun susamasını beklemek, güneşin en yoğun olduğu saatlerde dışarı çıkarmak, bebek arabasını tamamen örtmek, çocukları araçta yalnız bırakmak, havuz ve deniz kenarında kısa süreliğine bile gözetimsiz bırakmak."

Yazın en sık görülen sağlık sorunları

Yaz aylarında güneş yanıkları, sıcak çarpması, ishal, kusma, besin zehirlenmeleri, sıvı kaybı ve böcek sokmalarının daha sık görüldüğünü ifade eden Doç. Dr. Adem Dursun, bu sorunların büyük bölümünün doğru korunma yöntemleriyle önlenebileceğini söyledi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Hava Durumu, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Sıcak Havalarda Çocukları Korumanın Yolları - Son Dakika

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