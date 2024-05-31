Sıcaklıkların artmasıyla böcek sokma vakaları arttı - Son Dakika
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Sağlık

Sıcaklıkların artmasıyla böcek sokma vakaları arttı

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Havaların ısınmasıyla birlikte uzmanlar, sağlık kuruluşlarına böcek sokması şikayetiyle başvuran vakaların arttığını belirterek, dikkatli davranmaları yönünde uyardı. Uzman Aile Hekimi Dr. Saadet Gök, böcek sokmalarında genellikle ağrı, kızarıklık, ödem ve şişlik gibi şikayetlerin ortaya çıktığını ifade ederek, çoğu durumda tıbbi müdahale gerekmeden iyileşmenin mümkün olmakla birlikte, arı ve akrep sokmaları gibi durumların anafilaksiye kadar varabilecek ciddi sağlık tehditleri oluşabileceğini vurguladı. Basit böcek ısırıklarında yangı, ağrı ve şişlik oluşmaması için ısırılan bölgeye buz konulması gerektiğini belirten Dr. Saadet Gök, 'Halk arasında yaygın olan bazı yanlış olan uygulamalar, ısırılan bölgeye diş macunu, kolonya ve parfüm gibi maddelerin sürülmemesi gerekiyor. Bu tür maddelerin deride birden fazla tahrişe yol açabilir ve vücutta enfeksiyon riskini artırabilir. Böcek ve sinek ısırıklarında ilk başta ısırılan bölgeye buz konulması gerekmektedir. Özellikle arı ve akrep sokmalarında hemen sağlık kuruluşlarına başvurmak çok önemlidir. Bu tür ısırılmalar hayatı tehdit edebilecek reaksiyonlara neden olabilir' dedi.

31.05.2024 11:13
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Sıcaklıkların artmasıyla böcek sokma vakaları arttı

KİLİS - Havaların ısınmasıyla birlikte uzmanlar, sağlık kuruluşlarına böcek sokması şikayetiyle başvuran vakaların arttığını belirterek, dikkatli davranmaları yönünde uyardı.

Uzman Aile Hekimi Dr. Saadet Gök, böcek sokmalarında genellikle ağrı, kızarıklık, ödem ve şişlik gibi şikayetlerin ortaya çıktığını ifade ederek, çoğu durumda tıbbi müdahale gerekmeden iyileşmenin mümkün olmakla birlikte, arı ve akrep sokmaları gibi durumların anafilaksiye kadar varabilecek ciddi sağlık tehditleri oluşabileceğini vurguladı.

Basit böcek ısırıklarında yangı, ağrı ve şişlik oluşmaması için ısırılan bölgeye buz konulması gerektiğini belirten Dr. Saadet Gök, "Halk arasında yaygın olan bazı yanlış olan uygulamalar, ısırılan bölgeye diş macunu, kolonya ve parfüm gibi maddelerin sürülmemesi gerekiyor. Bu tür maddelerin deride birden fazla tahrişe yol açabilir ve vücutta enfeksiyon riskini artırabilir. Böcek ve sinek ısırıklarında ilk başta ısırılan bölgeye buz konulması gerekmektedir. Özellikle arı ve akrep sokmalarında hemen sağlık kuruluşlarına başvurmak çok önemlidir. Bu tür ısırılmalar hayatı tehdit edebilecek reaksiyonlara neden olabilir" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Sıcaklıkların artmasıyla böcek sokma vakaları arttı - Son Dakika

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