Prof. Dr. Emine Nural Kiper: Sigara Dumanı ve Kirli Hava Çocukların Sağlığı İçin Ciddi Bir Risk

Güven Hastanesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Bölümü'nden Prof. Dr. Emine Nural Kiper, sigara dumanının ve kirli havanın, salgın döneminde karşılaşılan sağlık tehditleri kadar ciddi bir risk oluşturduğunu bildirdi.
Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Kiper, son yıllarda çocuklarda göğüs hastalıklarının artışına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Kiper, çocukların soluduğu havanın önemini vurgulayarak çocukların nefes alabileceği temiz bir gelecek için "acil eylem" çağrısında bulundu.
Çocuk akciğer hastalıklarının tanısı, tedavisi ve takibi konusunda yapılan çalışmaların önemine işaret eden Kiper, sigara dumanının ve kirli havanın, salgın döneminde karşılaşılan sağlık tehditleri kadar ciddi bir risk oluşturduğunu kaydetti. Kiper, çocukların göğüs sağlığını korumak adına bu iki önemli faktöre karşı mücadelede farkındalığın artırılması gerektiğini vurguladı.
En sık görülen göğüs hastalıkları
Prof. Dr. Kiper, kistik fibrozis, primer siliyer diskinezi ve interstisiyel akciğer hastalıkları gibi genetik geçişli hastalıkların yanı sıra viral ve bakteriyel ajanların neden olduğu pnömoni, bronşiyolit ve bronşit gibi alt solunum yolu enfeksiyonlarının çocuklarda en sık görülen göğüs hastalıkları arasında olduğuna dikkati çekerek, "Sigaraya maruziyet, tüberküloz, yabancı cisim, reflü, astma, bronşektazi gibi durumlar kronik öksürüğe neden olabilir. Çocuk göğüs hastalıklarının tanısında öykü alımı ve fizik muayenenin yanı sıra kan testleri, mikrobiyolojik yöntemler, solunum fonksiyon testleri, akciğer görüntüleme ve tomografik testler önemli yer tutuyor." ifadelerini kullandı.
Dengeli beslenme, aşı takvimi, sigarasız bir ortam gibi önlemlerin çocukların akciğer sağlığını korumada etkili olduğunu kaydeden Kiper, "Antibiyotikler, bronkodilatörler, anti-inflamatuar ilaçlar, fizyoterapi yöntemleri ve mukolitik ilaçlar tedavi seçenekleri arasında yer almaktadır. Kistik fibrozis ve akciğer fibrozisinde yeni tedavi yöntemleri de uygulanmaktadır." açıklamasında bulundu.
Aileler bilinçlendirilmeli
Prof. Dr. Emine Nural Kiper, çocuk göğüs hastalıklarına ne zaman başvurulması gerektiğine ilişkin önerilerde bulunarak, aileler ile okullar arasında yapılacak "sigarasız ortam" işbirliğine vurgu yaptı.
Nefes darlığı, öksürük, sık tekrarlayan solunum yolu enfeksiyonları, morarma ve kronik öksürük gibi belirtiler gösteren çocuklar için uzman bir hekime başvurulması gerektiğini belirten Kiper, şu ifadeleri kullandı:
"Öncelikle aşıların takvime göre uygulanması ve sigarasız ortamının sağlanması konusu ailelere hatırlatılmalıdır. Okullarda sık sık bilgilendirme toplantıları yapılarak elektronik sigara, tütün ve tütün ürünlerinin zararı konusunda öğrenciler bilinçlendirilmelidir. Mevsimsel solunum yolu enfeksiyonları sırasında gerekli önlemlerin alınması konusunda uyarılar yapılmalıdır."
Son Dakika › Sağlık › Prof. Dr. Emine Nural Kiper: Sigara Dumanı ve Kirli Hava Çocukların Sağlığı İçin Ciddi Bir Risk - Son Dakika
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