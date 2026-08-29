Siirt\'e 124 Yeni Hekim Atandı

Siirt'in sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi amacıyla 2026 yılı 130. Devlet Hizmet Yükümlülüğü kapsamında il genelindeki sağlık kuruluşlarına 124 hekim ataması gerçekleştirildi.

Siirt İl Sağlık Müdürlüğü bünyesine yapılan atamalar kapsamında 102 pratisyen hekim ve 22 uzman tabip görev yapacak. Atanan uzman hekimler arasında Kurtalan Devlet Hastanesi'ne anestezi, deri ve zührevi hastalıkları, kulak burun boğaz, ortopedi ve psikiyatri uzmanları da yer aldı.

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ise acil tıp, adli tıp, beyin ve sinir cerrahisi, çocuk alerji, pediatri, çocuk psikiyatri, dermatoloji, enfeksiyon hastalıkları, fizyoterapi, göz hastalıkları, kadın doğum, kardiyoloji ve patoloji branşlarında uzman hekim ataması yapıldı. Pervari Toplum Sağlığı Merkezi'ne aile hekimliği uzmanı, Siirt İl Sağlık Müdürlüğü'ne ise halk sağlığı uzmanı atandı.

Siirt İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Besim Hacıoğlu, gerçekleştirilen atamaların kentte sağlık hizmetlerinin daha güçlü ve etkin şekilde sunulmasına katkı sağlayacağını belirterek, Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'na teşekkür etti. Atamaların Siirt'e ve sağlık teşkilatına hayırlı olması temennisinde bulunuldu.