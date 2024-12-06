SİİRT'in Pervari ilçesinde 11 öğrenci, yedikleri çikolatanın ardından gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Sabah saatlerinde ilçeye bağlı Ayvalıbağ köyündeki Ayvalıbağ İlkokulu öğrencilerinin, yedikleri çikolatanın ardından mide bulantısı ve kusma şikayetleri başladı. Öğrenciler, okul idaresi ve öğretmenler tarafından Pervari Devlet Hastanesi'ne götürüldü. 11 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı. Öğrenciler, tedavilerinin ardından taburcu edildi.
İlçe kaymakamlığı, olayla ilgili inceleme başlattı.
Son Dakika › Sağlık › Siirt'te 11 Öğrenci Gıda Zehirlenmesi Şüphesiyle Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
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