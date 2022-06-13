S.I.A adlı çocuk ilk müdahale Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapıldı. Daha sonra ambulansla Batman 'a gönderilen çocuk Sağlık Bakanlığı 'ndan temin edilen ambulans ile tedavisinin yapılabilmesi için ailesi ile birlikte İstanbul'a gönderildi.

Kaynak: İHA

Siirt, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika › Sağlık › Siirt'te ambulans uçak, kalp yetmezliği bulunan 4 yaşındaki çocuk için havalandı - Son Dakika

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