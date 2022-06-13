Siirt'te ambulans uçak, kalp yetmezliği bulunan 4 yaşındaki çocuk için havalandı - Son Dakika
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Siirt'te ambulans uçak, kalp yetmezliği bulunan 4 yaşındaki çocuk için havalandı

13.06.2022 13:41

Siirt'te ambulans uçak, kalp yetmezliği bulunan 4 yaşındaki çocuk için havalandıSİİRT Siirt'te kalp yetmezliği bulunan 4 yaşındaki çocuk, ambulans uçakla İstanbul Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine gönderildi.

Siirt'te ambulans uçak, kalp yetmezliği bulunan 4 yaşındaki çocuk için havalandı

SİİRT Siirt'te kalp yetmezliği bulunan 4 yaşındaki çocuk, ambulans uçakla İstanbul Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine gönderildi.

Siirt'te kalp yetmezliği bulunan 4 yaşındaki S.I.A adlı çocuk için Siirt İl Sağlık Müdürlüğü ambulans uçak talebinde bulundu. Olumlu cevaplanan taleple 4 yaşındaki çocuk, İstanbul Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine gönderildi.

S.I.A adlı çocuk ilk müdahale Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapıldı. Daha sonra ambulansla Batman'a gönderilen çocuk Sağlık Bakanlığı'ndan temin edilen ambulans ile tedavisinin yapılabilmesi için ailesi ile birlikte İstanbul'a gönderildi.

Siirt'te ambulans uçak, kalp yetmezliği bulunan 4 yaşındaki çocuk için havalandı
Siirt'te ambulans uçak, kalp yetmezliği bulunan 4 yaşındaki çocuk için havalandı
Siirt'te ambulans uçak, kalp yetmezliği bulunan 4 yaşındaki çocuk için havalandı
Siirt'te ambulans uçak, kalp yetmezliği bulunan 4 yaşındaki çocuk için havalandı

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Kaynak: İHA

Siirt, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Siirt'te ambulans uçak, kalp yetmezliği bulunan 4 yaşındaki çocuk için havalandı - Son Dakika

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