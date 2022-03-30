Siirt'te vaka sayılarında yüzde 75'in üzerinde düşüş - Son Dakika

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Siirt'te vaka sayılarında yüzde 75'in üzerinde düşüş

-Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Selahattin Vural:

-"Geçen hafta 100 bin kişide 57 pozitif vaka, bu hafta çok şükür 100 binde 25 pozitif vakaya kadar düştük"

-"Şehrimiz artık Türkiye'nin en temiz şehirlerinden bir tanesidir"

SİİRT - Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Selahattin Vural, alınan tedbirlerle kent genelinde vaka sayılarında geçen aylara göre yüzde 75'in üzerinde düşüş sağlandığını söyledi.

Bugün itibariyle kent genelinde vaka sayılarında çok ciddi düşüş yaşandığını ve tedbirlerin aksatılmadan sürdüğünü dile getiren Başhekim Prof. Dr. Vural, kent genelinde aşı çalışmalarının devam ettiği ve tedbirler sayesinde vaka sayılarında geçen aya göre önemli bir düşüş yaşandığını ifade etti.

Bütün köylerde, ilçelerde 24 saat esasına göre aşılamalar yaptıklarını aktaran Prof. Dr. Vural, "Mezralara kadar gittik. Halkımıza eğitimler verdik. Muhtarlarımızı toplayıp onları bilgilendirdik. Bu seferberliği bütün Siirt halkı yaptı ve bunu hep beraber başardık. Aşı oranlarımızın artmasıyla paralel olarak vaka sayıları da düşmeye başladı. Bu hastalığın tedavisi yok, ilacı yok, sadece aşıdır ve korunmadır. Aşı sayısını artırdıkça halkımızı da hijyen konusunda bilinçlendirdikçe ve buna dikkat ettikçe biz bunu başardık. Burada en büyük etken aşıdır" dedi.

"Tedbirler vakaları düşürdü"

Bugün çok mutlu olduğunu dile getiren Vural, "Vakaları hızla düşürdük, çabalarımızın sonucunu aldık. Bugün şehrimiz artık Türkiye'nin en temiz şehirlerinden bir tanesidir. Geçen hafta 100 bin kişide 57 pozitif vaka görülürken bu hafta çok şükür 100 binde 25 pozitif vakaya kadar düştük. Öyle ümit ediyorum ki, bir ay içerisinde Siirt Türkiye'nin temiz bir ili olacak. Covid-19 açısından artık vakaya da belki tek tek vakalarla karşı karşıya kalacağız. Ama hepimiz işimizin başına döneceğiz, o ölümleri yaşamayacağız ve bu belayı da hep birlikte el birliğiyle başarıyla atlatmış olacağız" şeklinde konuştu.