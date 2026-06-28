Silopi\'de Sağlık Çalışanları Sorunları Görüşüldü

Sağlık-Sen Şırnak Şubesi, Silopi'de sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelerek sağlık çalışanlarının yaşadığı sorunlar, ilçenin sağlık altyapısı ve sağlık hizmetlerinin geleceğine ilişkin kapsamlı istişarelerde bulundu.

Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanı Sabğatullah Anmal ve beraberindeki heyet, Silopi'de faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları GIRIK-DER ve BEREDERYA'yı ziyaret ederek sağlık çalışanlarının sorunları ile ilçenin sağlık altyapısını masaya yatırdı. Görüşmelerde, sağlık hizmetlerinde kurumsal istikrarın sağlanması, yerel yöneticilerin sağlık yönetiminde daha fazla görev alması ve kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı. Anmal, Şube Başkan Yardımcısı Dr. Ömer Faruk Bilen, Silopi İlçe Temsilcisi Hasan Ökten, yönetim kurulu üyesi Ali Öztürk ve beraberindeki heyet, Silopi'de önemli sosyal ve kültürel faaliyetlere imza atan GIRIK-DER ile BEREDERYA Derneği'ni ziyaret etti. Ziyaretlerde sendikal çalışmaların yanı sıra sağlık çalışanlarının karşı karşıya kaldığı sorunlar, sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve Silopi'nin sağlık alanındaki ihtiyaçları ele alındı. Anmal, Silopi'nin Türkiye'nin Orta Doğu'ya açılan stratejik kapılarından biri olmasına rağmen sağlık altyapısı başta olmak üzere birçok kronik sorunun yeterince gündeme taşınamadığını söyledi. Sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının ağır iş yükü altında görev yaptığını belirten Anmal, kamu kurumlarında personel yetersizliği nedeniyle çalışanların angarya iş yüküyle karşı karşıya kaldığını ifade etti. Anmal, "Sağlık-Sen olarak sadece üyelerimizin özlük hakları için değil, sağlık sisteminin güçlenmesi adına da mücadele ediyoruz. Sorunların çözümünde kamu kurumları kadar sivil toplum kuruluşlarının da önemli katkı sunacağına inanıyoruz. Bu nedenle toplumun nabzını tutan STK'larla sürekli istişare içerisinde olmaya büyük önem veriyoruz. Başlattığımız bu istişare kültürünün artarak devam etmesini arzu ediyoruz" dedi.

"Sağlıkta istikrar hizmet kalitesini artırır"

GIRIK-DER Başkan Yardımcısı İbrahim Utfurak ise görüşmede sağlık hizmetlerinin niteliğini artıracak önerilerin ele alındığını belirtti. Şırnak'ta son 10 yılda 8 kez İl Sağlık Müdürü değişmesinin sağlık hizmetlerinde kurumsal istikrarı olumsuz etkilediğini ifade eden Utfurak, sık yönetim değişikliklerinin uzun vadeli projelerin sürdürülebilirliğini zorlaştırdığını söyledi. Utfurak, "Sağlık alanında kalıcı başarı ancak istikrarlı bir yönetim anlayışıyla mümkündür. Bölgenin sosyal yapısını ve ihtiyaçlarını bilen yerel kadroların sağlık yönetiminde daha fazla sorumluluk üstlenmesi hem hizmet kalitesini yükseltecek hem de vatandaş memnuniyetini artıracaktır. Sağlıkta yerlileşme, bölgemizin geleceği açısından önemli bir adımdır" diye konuştu.

BEREDERYA Derneği Başkanı Selim Taşkın da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Silopi'nin sağlık alanındaki mevcut durumu, vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimi ve çözüm bekleyen konuların kapsamlı şekilde değerlendirildiğini söyledi. Taşkın, "Karşılıklı görüş alışverişi içerisinde geçen bu anlamlı buluşma, kurumlar arası dayanışmanın ve iş birliğinin güçlenmesine önemli katkı sağlamıştır. Ortak akılla hareket edilmesi, sağlık alanındaki sorunların çözümüne de olumlu yansıyacaktır" şeklinde konuştu.

Gerçekleştirilen ziyaretler, karşılıklı iyi niyet temennileri ve sağlık alanında ortak çalışma kültürünün sürdürülmesi mesajlarıyla sona erdi. - ŞIRNAK