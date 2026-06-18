Sınav Stresi Sindirim Sistemini Etkiliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sınav Stresi Sindirim Sistemini Etkiliyor

Sınav Stresi Sindirim Sistemini Etkiliyor
18.06.2026 09:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dr. Coşkun, sınav kaygısının mide problemlerini artırabileceğini belirtti.

BU hafta sonu milyonlarca öğrencinin gireceği üniversite sınavı öncesinde artan stresin yalnızca zihni değil, sindirim sistemini de yorabileceğini belirten Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Nurettin Coşkun, stresin mide üzerindeki etkileri hakkında bilgi verdi. Uzm. Dr. Coşkun, "Sınav kaygısı mide yanması, şişkinlik, hazımsızlık ve reflü şikayetlerini artırabilir" dedi.

Stres ile sindirim sistemi arasındaki ilişkinin bilimsel olarak 'beyin-bağırsak ekseni' ile açıklandığını belirten Yeditepe Üniversitesi Hastaneleri'nden Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Nurettin Coşkun "Beyin ve sindirim sistemi sürekli iletişim halindedir. Bu nedenle yaşanan stres, kaygı ve duygusal yükler mide ve bağırsak fonksiyonlarını doğrudan etkileyebilir" ifadelerini kullandı.

Stresin mide üzerinde farklı mekanizmalarla etkili olduğunu anlatan Uzm. Dr. Coşkun "Stres mide asidi salgısını artırabilir ve buna bağlı olarak mide yanması ile ekşime hissi daha belirgin hale gelebilir. Aynı zamanda mide boşalmasını yavaşlatarak şişkinlik, erken doyma ve dolgunluk hissine neden olabilir" diye konuştu.

'STRES REFLÜ VE HAZIMSIZLIK ŞİKAYETLERİNİ ARTIRABİLİR'

Stresin mide ve bağırsakların ağrıya olan duyarlılığını artırabildiğini belirten Uzm. Dr. Coşkun normalde rahatsızlık vermeyecek gaz veya gerilmenin bile ağrı olarak hissedilebildiğini söyledi. Reflü yakınmalarının da stres dönemlerinde artabileceğine dikkat çeken Uzm. Dr. Coşkun "Stresin doğrudan reflüye neden olduğu net olarak gösterilmiş değil. Ancak mevcut reflü şikayetlerinin daha sık ve daha şiddetli hissedilmesine yol açabilir. Bunun yanında bulantı, iştahsızlık ve karın ağrısı gibi yakınmalar da görülebilir" dedi.

'TETKİKLER NORMAL OLSA DA ŞİKAYETLER DEVAM EDEBİLİR'

Özellikle fonksiyonel dispepsi ve irritabl bağırsak sendromu (IBS) gibi hastalıklarda stresin etkili olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Coşkun, "Bazı durumlarda yapılan tetkiklerin normal çıkmasına rağmen hastaların şikayetleri devam edebilir. Yakınmaların yoğun iş temposu, sınav dönemi, ailevi sorunlar veya kaygı dönemlerinde artması, gün içinde değişkenlik göstermesi ve uyku bozukluğu ya da anksiyetenin eşlik etmesi stres kaynaklı sindirim sistemi sorunlarını düşündürebilir" dedi.

'HER ŞİKAYETİ STRESE BAĞLAMAYIN'

Mide ve bağırsak yakınmalarının her zaman stres kaynaklı olmayabileceğine dikkat çeken Dr. Coşkun bazı belirtilerin mutlaka detaylı şekilde değerlendirilmesi gerektiğini belirterek "Kilo kaybı, kansızlık, yutma güçlüğü, tekrarlayan kusma veya mide-bağırsak sistemi kanaması gibi alarm bulguları varsa şikayetleri yalnızca strese bağlamamak gerekir. Bu tür durumlarda altta yatan organik nedenlerin araştırılması büyük önem taşır" diye konuştu.

Uzm. Dr. Coşkun, mide ve bağırsak sağlığını korumak için şu önerilerde bulundu:

"Düzenli uyuyun: Her gün benzer saatlerde uyuyup uyanmaya özen gösterin. Kaliteli uyku, stresin azaltılmasına ve sindirim sisteminin düzenli çalışmasına katkı sağlar.

"Dengeli ve düzenli beslenin: Öğün atlamayın, aşırı yağlı ve baharatlı gıdalardan kaçının. Sebze, meyve ve lif açısından zengin besinleri tercih edin.

"Fiziksel aktiviteyi ihmal etmeyin: Düzenli yürüyüş ve egzersiz, stres hormonlarının azalmasına yardımcı olurken sindirim sisteminin de daha sağlıklı çalışmasını destekler.

"Stres yönetimine önem verin: Nefes egzersizleri, meditasyon, hobiler ve sosyal aktiviteler günlük stresin azaltılmasına yardımcı olabilir.

"Şikayetleriniz devam ediyorsa uzmana başvurun: Mide yanması, şişkinlik, karın ağrısı veya reflü gibi yakınmalarınız sürüyorsa mutlaka bir gastroenteroloji uzmanına danışın."

Kaynak: DHA

Eğitim, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Sınav Stresi Sindirim Sistemini Etkiliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eduardo Bolsonaro’ya 4 Yıl 2 Ay Hapis Cezası Onandı Eduardo Bolsonaro'ya 4 Yıl 2 Ay Hapis Cezası Onandı
Havuz başında fenalaşan turist hayatını kaybetti Havuz başında fenalaşan turist hayatını kaybetti
Yayaya çarpan kadın “Gözüme sinek kaçtı, görmedim“ diyerek gözyaşı döktü Yayaya çarpan kadın "Gözüme sinek kaçtı, görmedim" diyerek gözyaşı döktü
Duruşmada hayatını kaybeden savcı için hüzünlü tören Duruşmada hayatını kaybeden savcı için hüzünlü tören
Ece İrtem’in son görüntüleri çok konuşuluyordu İşte sendelemesinin nedeni Ece İrtem'in son görüntüleri çok konuşuluyordu! İşte sendelemesinin nedeni
İlk maçlar İstanbul’da Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın Avrupa’daki rakipleri belli oldu İlk maçlar İstanbul'da! Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Avrupa'daki rakipleri belli oldu
Fenerbahçe’nin rakibi şaşırttı Kerem neredeyse tüm takıma bedel Fenerbahçe'nin rakibi şaşırttı! Kerem neredeyse tüm takıma bedel
Mardin’de düğünde tabancayla açılan ateşle 1 kişinin ölümüne ilişkin 2 şüpheli tutuklandı Mardin'de düğünde tabancayla açılan ateşle 1 kişinin ölümüne ilişkin 2 şüpheli tutuklandı

10:34
Okullarda mezuniyet çılgınlığı zirve yaptı
Okullarda mezuniyet çılgınlığı zirve yaptı
10:32
Aziz Yıldırım’dan bir yıldız daha Taraftar havalara uçacak
Aziz Yıldırım'dan bir yıldız daha! Taraftar havalara uçacak
10:15
Galatasaray’dan Camavinga operasyonu Real Madrid’e servet teklif edecek
Galatasaray'dan Camavinga operasyonu! Real Madrid'e servet teklif edecek
09:50
Pezeşkiyan’ın fotoğrafında dikkat çeken detay Belgede Trump’ın imzası da yer aldı
Pezeşkiyan'ın fotoğrafında dikkat çeken detay! Belgede Trump'ın imzası da yer aldı
09:49
Maç başlamadan yaptılar, gol 905’te geldi Dünya Kupası’nda olay görüntü
Maç başlamadan yaptılar, gol 90+5'te geldi! Dünya Kupası'nda olay görüntü
09:11
İpsala Gümrük Kapısı’nda piyasa değeri 3 milyar TL olan uyuşturucu ele geçirildi
İpsala Gümrük Kapısı'nda piyasa değeri 3 milyar TL olan uyuşturucu ele geçirildi
08:39
Rusya’nın başkenti vuruldu Bina resmen havaya uçtu, şehir alev alev
Rusya'nın başkenti vuruldu! Bina resmen havaya uçtu, şehir alev alev
08:36
Ankara siyasetini sallayan anket Özgür Özel parti kurarsa dengeler altüst
Ankara siyasetini sallayan anket! Özgür Özel parti kurarsa dengeler altüst
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2026 10:40:40. #7.13#
SON DAKİKA: Sınav Stresi Sindirim Sistemini Etkiliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.