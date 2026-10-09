Sinop Gerze\'de organ bağışı için belediye personeli ve pazar esnafı bilgilendirildi

Sinop'un Gerze ilçesinde organ ve doku bağışına yönelik farkındalık çalışmaları kapsamında belediye personeli ve pazar yeri esnafı bilgilendirildi.

Sinop'un Gerze ilçesinde organ ve doku bağışına yönelik farkındalık çalışmaları devam ediyor. Gerze İlçe Sağlık Müdürlüğü Organ ve Doku Bağış Birimi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Gerze Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Aziz İstanbullu ve kurum personeli ziyaret edildi. Ziyarette organ ve doku bağışı hakkında bilgilendirme yapıldı.

Ekipler, pazar yeri esnafını da ziyaret ederek organ bağışı konusunda bilgi verdi. Bilgilendirme çalışmalarında esnafa broşür dağıtıldı.