Sinop Gerze'de sağlık ekipleri organ bağışı için Meslek Yüksekokulu'nda stant açtı - Son Dakika
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Sinop Gerze'de sağlık ekipleri organ bağışı için Meslek Yüksekokulu'nda stant açtı

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Sinop Gerze\'de sağlık ekipleri organ bağışı için Meslek Yüksekokulu\'nda stant açtı
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Sinop Gerze'de toplum sağlığı ekipleri, organ bağışına dikkat çekmek için Meslek Yüksekokulu ve 2 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'nde stant açtı. Stantlarda öğrencilere ve vatandaşlara organ bağışı süreci, kimlerin bağışta bulunabileceği ve bağışın insan hayatındaki önemi anlatıldı.

Sinop'un Gerze ilçesinde toplum sağlığı ekipleri tarafından organ bağışı konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla bilgilendirme stantları kuruldu.

Gerze Toplum Sağlığı Merkezi ekipleri, organ bağışının önemine dikkat çekmek ve vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla saha çalışması gerçekleştirdi. Bu kapsamda Gerze Meslek Yüksekokulu ile Gerze 2 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'nde (ASM) bilgilendirme stantları açıldı. Kurulan stantlarda sağlık personeli tarafından üniversite öğrencilerine ve merkeze başvuran vatandaşlara organ bağışı süreci, kimlerin bağışta bulunabileceği ve bağışın insan hayatı üzerindeki önemi hakkında detaylı bilgiler verildi.

Yetkililer, organ bağışı konusunda toplumsal duyarlılığın artırılmasına yönelik bilgilendirme faaliyetlerinin ilçe genelinde devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Sinop Gerze'de sağlık ekipleri organ bağışı için Meslek Yüksekokulu'nda stant açtı - Son Dakika
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