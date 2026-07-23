Sinop\'ta Sağlıklı Hayat Merkezi Değerlendirme Toplantısı

Sinop İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Sağlıklı Hayat Merkezi hizmetlerinin değerlendirilmesine yönelik toplantı düzenlendi.

Sinop İl Sağlık Müdürü Dr. Metin Arslan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Mehmet Bağlıoğlu, Başkan Yardımcısı Vekili Uzm. Dr. Pelin Ünaldı ile Sağlıklı Hayat Merkezi birimlerinde görev yapan hekim ve personeller katıldı.

Toplantıda, Sağlıklı Hayat Merkezi bünyesinde sunulan hizmetlerin mevcut durumu ele alınırken, ihtiyaç ve eksiklikler değerlendirildi. Vatandaşlara daha etkin ve kaliteli sağlık hizmeti sunulması amacıyla hizmet süreçlerinin geliştirilmesine yönelik yapılabilecek çalışmalar görüşüldü.

Birim çalışanlarının görüş ve önerilerinin dinlendiği toplantı, değerlendirmelerin ardından sona erdi.