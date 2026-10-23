Şırnak’a 71 hekim atanacak - Son Dakika
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Şırnak’a 71 hekim atanacak

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Şırnak’a 71 hekim atanacak
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AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, Şırnak ve ilçelerinde sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi amacıyla 50 uzman hekim ve 21 tabip olmak üzere toplam 71 hekimin atanacağını açıkladı.

AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, Şırnak ve ilçelerinde sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi amacıyla 50 uzman hekim ve 21 tabip olmak üzere toplam 71 hekimin atanacağını açıkladı. Yeni kadrolarla kentte sağlık hizmetlerine erişimin artırılması hedefleniyor.

Şırnak'ta sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesine yönelik yeni hekim atamaları gündeme geldi. AK Parti Şırnak Milletvekili ve Genel Merkez Ekonomi İşleri Başkan Yardımcısı Arslan Tatar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Şırnak ve ilçelerine toplam 71 hekim kadrosunun tahsis edildiğini duyurdu. Açıklamaya göre, yapılacak atamalar kapsamında 50 uzman hekim ve 21 tabip Şırnak ve ilçelerinde görev yapacak. Yeni kadroların, kentteki sağlık hizmetlerinin kapasitesinin artırılmasına, vatandaşların sağlık kuruluşlarına erişiminin kolaylaştırılmasına ve sağlık alanındaki insan kaynağının güçlendirilmesine katkı sağlaması bekleniyor. Milletvekili Arslan Tatar, açıklamasında hekim kadrolarının Şırnak'a tahsis edilmesinde emeği bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'na teşekkür etti. Tatar, yeni hekim atamalarının Şırnak'a ve vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: İHA
Arslan TatarMilletvekiliAK PartiŞırnakSağlıkSon Dakika

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