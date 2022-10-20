Şırnak haberi | Şırnak Devlet Hastanesi'nde bir ilk: Kapalı yöntemle akciğer ameliyatı yapıldı - Son Dakika
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Şırnak haberi | Şırnak Devlet Hastanesi'nde bir ilk: Kapalı yöntemle akciğer ameliyatı yapıldı

20.10.2022 20:34

Şırnak haberi: Şırnak Devlet Hastanesi'nde bir ilk: Kapalı yöntemle akciğer ameliyatı yapıldı Şırnak Devlet Hastanesi'nde yapılan ameliyatla önemli bir başarıya imza atıldı.

Şırnak Devlet Hastanesi'nde bir ilk: Kapalı yöntemle akciğer ameliyatı yapıldı

ŞIRNAK - Şırnak Devlet Hastanesi'nde yapılan ameliyatla önemli bir başarıya imza atıldı. Göğüs Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Sezer Aslan, hastanede ilk kez kapalı yöntemle akciğer ameliyatı yaptı.

25 yaşındaki Serhat Artuç, tekrarlayan nefes darlığı rahatsızlığıyla Şırnak Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Hastanın tüm tetkiklerini yapan Op. Dr. Sezer Aslan, Artuç'u başka bir ille sevk etmek yerine hastanede bu ameliyatı kendisi yapmaya karar verdi. Hastayı, Uniportal VATS denilen kapalı yöntemle ameliyat eden Op. Dr. Sezer Aslan, Şırnak Devlet Hastanesi'nde bir ilke imza attı.

Hasta Serhat Artuç, Op. Dr. Sezer Aslan için, "Allah razı olsun, Ellerine sağlık" ifadelerini kullandı.

Göğüs Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Sezer Aslan ise, "Hastamız bize 2 gün önce nefes darlığı şikayetiyle geldi. Pnömotoraks dediğimiz (Akciğer hava kaçağı) şikayeti vardı. Bunu tomografi ile tespit ettik. Bu hastalığın ameliyatını Şırnak Devlet Hastanesinde yapabileceğimizi hasta ve yakınlarına bildirdik. Daha önce bu tür hastalar iller arasında sevkler ile başka illere gidiyorlardı. Biz göğüs cerrahi ekibi olarak günümüzün en güncel ameliyat tekniği olan Uniportal VATS tekniğiyle yani 3 santimlik tek keşiden hastamızın ameliyatını yapmış bulunuyoruz. Bu ameliyatın avantajı, açık ameliyatlara göre hem ağrı olarak, hem de kozmetik olarak çok iyi yanıtlar alıyoruz. Hastamız iki gün içerisinde evine taburcu olacak" dedi.

"Bundan sonra bu tür ameliyatlar Şırnak Devlet Hastanesinde yapılacak"

Normalde büyük merkezlerde yapılabilen bir ameliyat olduğunu ifade eden Op. Dr. Sezer Aslan, "Şırnak'a geldiğimizde altyapı olarak, teknik olarak bu ameliyatların yapılabileceğini gördük. Bundan sonrada bu tarz ameliyatlarımıza da devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: İHA
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Şırnak Devlet Hastanesi, Şırnak, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Şırnak haberi | Şırnak Devlet Hastanesi'nde bir ilk: Kapalı yöntemle akciğer ameliyatı yapıldı - Son Dakika

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