Şırnak'ta 50 milyon lira maliyetle yapımı devam eden hastanede sona yaklaşıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Şırnak'ta 50 milyon lira maliyetle yapımı devam eden hastanede sona yaklaşıldı

16.08.2022 18:50
Şırnak'ta 50 milyon lira maliyetle yapımı devam eden hastanede sona yaklaşıldı

Şırnak'ta 50 milyon lira maliyetle yapımı devam eden hastanede sona yaklaşıldı Şırnak'ın Uludere ilçesinde 50 milyona liraya mal olan 40 yataklı devlet hastanesinin hizmete girmesine sayılı günler kaldı.

Şırnak'ta 50 milyon lira maliyetle yapımı devam eden hastanede sona yaklaşıldı

ŞIRNAK - Şırnak'ın Uludere ilçesinde 50 milyona liraya mal olan 40 yataklı devlet hastanesinin hizmete girmesine sayılı günler kaldı.

Sağlık Bakanlığınca 2020 yılında 50 milyon liraya ihale edilerek yapımına başlanan Uludere Devlet Hastanesi inşaatı yüzde 97 seviyesine geldi. Son teknoloji sağlık ekipmanları ile donatılan yeni hastanenin hizmete geçmesiyle vatandaşlar, kent merkezine ve çevre illere gitmeden birçok sağlık hizmetini burada alabilecek. Toplamda 4 bin 800 metrekare alan üzerinde inşa edilen 40 yataklı olan hastanede, 2 ameliyathane odası, 8 yataklı yoğun bakım ünitesi, 4 yataklı yenidoğan yoğun bakımı ünitesi, 6 diyaliz yatak ve makinesi, evde bakım hizmeti, 60 kişilik konferans salonu, 10 müşahede alanı, acil servisi ve 6 adet poliklinik odasıyla hizmet verecek.

Sağlık alanında büyük bir yatırım olduğunu değerlendiren Hastane Müdürü Şule Coşkun, bölge halkına sağlık hizmetlerinin daha nitelikli sunulması amacıyla yapılan hastanenin, Uludere ve köyleri ile birlikte 50 bin nüfusa hizmet vereceğini söyledi. Coşkun, "Mevcut hastane 25 yataklı fakat gerek fiziksel gerekse branş anlamında yeterli bir hastane değil. Yeni yapılan hastanemi 40 yataklı olacak. Aynı zamanda doğumhane, ameliyathane, yeni doğum bakım merkezi ve diyaliz birimimiz olacak. Uludere için gerekli bir ihtiyaçtı. Gerek ulaşım, gerek mesafe olarak kış şartlarının ağır geçmesinden dolayı Uludere, Beytüşşebap ilçesi ve köyleri için 50 bin nüfusa hizmet edecek bir hastane. Bu büyüklük ve yeterliliğiyle hasta potansiyelini karşılayacak niteliktedir. 50 milyon liralık bir yatırım yapıldı" dedi.

"Yeni hastanemiz sevklerin önüne geçecek"

Yeni hastane ile birlikte sevklerin önüne geçileceğini aktaran Coşkun, "Aylık ortalama ambulansla sevklerimiz 60-70 arasındaydı ve mevsimsel olarak bu sayı artmaktaydı. Yeni açılan bölümlerle bu sevk oranını düşürecektir. Yeni hastanemiz Uludereli vatandaşlara büyük katkı sağlayacaktır. Özellikle kış aylarında kırsal yolları kapandığında buraya gelen vatandaşlar birkaç gün kalabiliyorlar. Kış aylarında evlerine dönüşte sıkıntı olabiliyor. Özellikle gebe olan kadınlarda çok büyük sorun yaşamaktayız. Onun için eski hastanemizin yıkılmaması için Sağlık Bakanlığına başvurduk ve eski hastanemizi gebelik ve anne eğitim oteli şeklinde hizmet vermek istiyoruz. Doğumuna 10 gün kala anneleri burada konaklayıp bütün hizmetini karşılayıp sağlıklı doğum yapmasını sağlamak amacımız. Ayrıca il ve ilçelerden buraya geçici görevle gelen personellerimize konaklama konusunda sıkıntı yaşamaması için bir katı da personel konaklama olarak kullanacağız" şeklinde konuştu.

Yeni Uludere hastanesini sevinçle karşılayan vatandaşlardan Ali Işıklar, "45 bin nüfusa sahip bir ilçeyiz. Şırnak merkezde poliklinikler daha fazla olduğu için oraya başvuruyorduk. Sevkler daha çok oluyordu. 40 yataklı bir hastanemiz oldu. Yeni hastane yapıldığı için çok memnunuz. İnşallah en yakın zamanda açılır. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun" ifadelerinde bulundu.

Vatandaşlardan Kerem Ürün ise, "Yeni hastanemiz modern ve lüks bir şekilde yapılmış. Çok güzel olmuş. Hastalarımız olduğu zaman çok sıkıntı yaşıyorduk. Farklı bir hastaneye gitmek zorunda kalıyorduk. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

YORUMLAR
500
Tur teknesinde ayağı kopan gencin yardımına 112 motorize sağlık ekibi koştu Tur teknesinde ayağı kopan gencin yardımına 112 motorize sağlık ekibi koştu Uludere Devlet Hastanesinin yeni hizmet binası gelecek ay hizmete açılacak Uludere Devlet Hastanesinin yeni hizmet binası gelecek ay hizmete açılacak
Kaynak: İHA

Devlet Hastanesi, Uludere, Şırnak, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Şırnak'ta 50 milyon lira maliyetle yapımı devam eden hastanede sona yaklaşıldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah'ı törenle karşıladı
17:50 Galatasaray'ın yeni transferi Türkiye'ye çabuk uyum sağladı! Mertens, esnaf lokantasında kahvaltı yaptı
17:35 Şanlıurfa'da aracının içindeyken silahlı saldırıya uğrayan güvenlik görevlisi hayatını kaybetti
17:17 ABD Başkanı Joe Biden, eşinin koronavirüse yakalanmasından sonra hemen test yapıldı
17:11 "Türkiye ve Rusya, ikinci parti S-400 sevkiyatı için anlaştı" iddiası sonrası Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan S-400 açıklaması
17:00 Brezilyalı model, Neymar'ın mesajlarını ifşa etti: Gel daha yakından bak
16:29 Pakistan'da tankerle otobüsün çarpıştığı korkunç kazada onlarca kişi öldü
16:10 İngiltere'de ağız kanseri olan genç kızın dilini kasık etiyle tedavi ettiler
16:07 Denizli'nin konuştuğu olay! İmam ve müezzinlerin escort kadınlarla birlikte oldukları öne sürüldü
16:03 Fenerbahçe'nin forveti Avrupa'ya transfer oldu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2022 18:50:42. #1.12#
SON DAKİKA: Şırnak'ta 50 milyon lira maliyetle yapımı devam eden hastanede sona yaklaşıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement