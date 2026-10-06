Şırnak'ta acil sağlıkta çağrı ve sevk süreçleri geniş katılımlı toplantıda ele alındı - Son Dakika
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Şırnak'ta acil sağlıkta çağrı ve sevk süreçleri geniş katılımlı toplantıda ele alındı

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Şırnak\'ta acil sağlıkta çağrı ve sevk süreçleri geniş katılımlı toplantıda ele alındı
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Şırnak İl Sağlık Müdürlüğünde, Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Leyla Acar başkanlığında acil sağlık hizmetleri için geniş katılımlı toplantı düzenlendi. İstasyon sorumluları ve Komuta Kontrol Merkezi personelinin katıldığı toplantıda çağrı, sevk ve nakil süreçleri ele alındı.

Şırnak İl Sağlık Müdürlüğünde, Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Leyla Acar başkanlığında il genelindeki acil sağlık hizmetlerinin durumunu ve sahadaki süreçleri değerlendirmek amacıyla geniş katılımlı bir toplantı gerçekleştirildi.

İl genelinde acil sağlık hizmetlerinin etkinliğini artırmak ve vakalara müdahale sürelerini minimuma indirmek amacıyla düzenlenen toplantıya, il genelinde görev yapan Acil Sağlık Hizmetleri İstasyon sorumluları ile Komuta Kontrol Merkezi personeli katıldı. Toplantıda acil çağrı karşılama süreçleri, istasyonların operasyonel verimliliği, sahadaki personelin karşılaştığı aksaklıklar ve sevk zincirinin yönetimi detaylı bir şekilde ele alındı. Vakaların hastanelere nakil süreçlerinde yaşanan durumların ve koordinasyonun değerlendirildiği görüşmede, acil sağlık hizmetlerinin kalitesini artıracak çözümler üzerinde duruldu.

Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Leyla Acar, 7 gün 24 saat esasına göre zamana karşı yarışan acil sağlık personelinin üstlendiği kritik role dikkat çekerek, vatandaşlara sunulan hizmetin aksamadan, hızlı ve güvenli bir şekilde sürdürülmesinin hayati önem taşıdığını vurguladı. Acar, özverili çalışmalarından dolayı tüm personele teşekkür ederek sahadaki ihtiyaçların karşılanması noktasında gerekli adımların atılacağını belirtti.

Toplantı, istasyon sorumlularının ve Komuta Kontrol Merkezi çalışanlarının görüş ve önerilerini sunmasının ardından karşılıklı fikir alışverişiyle sona erdi.

Kaynak: İHA
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