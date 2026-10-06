Şırnak'ta başhekimler sağlık hizmeti kalitesi ve MHRS verimliliğini masaya yatırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Şırnak'ta başhekimler sağlık hizmeti kalitesi ve MHRS verimliliğini masaya yatırdı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şırnak\'ta başhekimler sağlık hizmeti kalitesi ve MHRS verimliliğini masaya yatırdı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şırnak'ta il genelindeki hastanelerin başhekimleri, sağlık hizmeti kalitesini, GÖREN ve MHRS verimliliğini değerlendirdi. Vatandaşların hizmetlere hızlı ve kaliteli erişmesi için randevulu muayenede aksama olmaması ve MHRS kapasitesinin verimli kullanılması gerektiği vurgulandı.

Şırnak İl Sağlık Müdürlüğünde, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dt. Nurullah Alkış başkanlığında il genelindeki hastanelerin başhekimlerinin katılımıyla geniş kapsamlı bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Sağlık hizmetlerinin niteliğini artırmak ve vatandaşlara sunulan hizmet süreçlerini optimize etmek amacıyla düzenlenen toplantıda, il genelindeki hastanelerin genel durumu masaya yatırıldı. Toplantıda, hastanelerin verimlilik esasları, Hasta Hakları ve Güvenliği Değerlendirme Sistemi (GÖREN) uygulamaları, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) verimliliği ile sağlık hizmetlerinde kalitenin yükseltilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamlı bir şekilde ele alındı. Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dt. Nurullah Alkış, vatandaşların sağlık hizmetlerine daha hızlı, kolay ve kaliteli bir şekilde erişim sağlamasının öncelikli hedefleri olduğunu vurguladı. Randevulu muayene süreçlerinin aksamadan yürütülmesi ve MHRS kapasitesinin en verimli şekilde kullanılması için gerekli tedbirlerin kararlılıkla sürdürüleceğini belirten Alkış, hastanelerde sunulan hizmet kalitesinin artırılmasında başhekimlerin ve sağlık personelinin gayretli çalışmalarının büyük önem taşıdığını ifade etti.

Toplantı, başhekimlerin sahadaki mevcut durum ve ihtiyaçlara ilişkin görüş ve önerilerini sunmasının ardından, hizmet süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik kararların alınmasıyla sona erdi.

Kaynak: İHA
ŞırnakSağlıkMHRSSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İzmir’in Bayraklı Belediyesi’ne operasyon Eski Başkan dahil 45 kişi gözaltına alındı İzmir'in Bayraklı Belediyesi'ne operasyon! Eski Başkan dahil 45 kişi gözaltına alındı
Ahmet Çakar’dan Hacıosmanoğlu için olay itiraf: Allah belamı versin, 50 defa pişmanım Ahmet Çakar'dan Hacıosmanoğlu için olay itiraf: Allah belamı versin, 50 defa pişmanım
İstanbul’da ortaokulda bir öğrenci 8 öğrenciyi bıçakladı İstanbul'da ortaokulda bir öğrenci 8 öğrenciyi bıçakladı
Rakibi karşısında yerde kaldı Galatasaraylılar görünce isyan etti Rakibi karşısında yerde kaldı! Galatasaraylılar görünce isyan etti
İşte ortaokulda dehşet saçan öğrencinin gözaltına alındığı anlar İşte ortaokulda dehşet saçan öğrencinin gözaltına alındığı anlar
Başakşehir’deki okul saldırısında bir öğrenci hayatını kaybetti Başakşehir'deki okul saldırısında bir öğrenci hayatını kaybetti
18:49
Fon krizinde adı geçen iş insanı Ali Emre Ballı intihar etti
Fon krizinde adı geçen iş insanı Ali Emre Ballı intihar etti
18:06
AK Parti, fon krizinde harekete geçti TBMM’ye 10 maddelik kanun teklifi sunulacak
AK Parti, fon krizinde harekete geçti! TBMM'ye 10 maddelik kanun teklifi sunulacak
17:57
Ahmet Nur Çebi’den TFF Başkan adaylığı için açıklama Önce ’’Hayır’’ dedi ama...
Ahmet Nur Çebi'den TFF Başkan adaylığı için açıklama! Önce ''Hayır'' dedi ama...
17:27
Özlem Zengin açıkladı Mersin operasyonunda servis edilen ’pijamalı’ görüntüye soruşturma
Özlem Zengin açıkladı! Mersin operasyonunda servis edilen 'pijamalı' görüntüye soruşturma
17:09
Seyir halindeki cenaze aracının kapağı açıldı Tabut yola düştü
Seyir halindeki cenaze aracının kapağı açıldı! Tabut yola düştü
15:30
Başakşehir’deki okul saldırısında bir öğrenci hayatını kaybetti
Başakşehir'deki okul saldırısında bir öğrenci hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2026 18:56:57. #7.12#
SON DAKİKA: Şırnak'ta başhekimler sağlık hizmeti kalitesi ve MHRS verimliliğini masaya yatırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei