Şırnak\'ta başhekimler sağlık hizmeti kalitesi ve MHRS verimliliğini masaya yatırdı

Şırnak İl Sağlık Müdürlüğünde, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dt. Nurullah Alkış başkanlığında il genelindeki hastanelerin başhekimlerinin katılımıyla geniş kapsamlı bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Sağlık hizmetlerinin niteliğini artırmak ve vatandaşlara sunulan hizmet süreçlerini optimize etmek amacıyla düzenlenen toplantıda, il genelindeki hastanelerin genel durumu masaya yatırıldı. Toplantıda, hastanelerin verimlilik esasları, Hasta Hakları ve Güvenliği Değerlendirme Sistemi (GÖREN) uygulamaları, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) verimliliği ile sağlık hizmetlerinde kalitenin yükseltilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamlı bir şekilde ele alındı. Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dt. Nurullah Alkış, vatandaşların sağlık hizmetlerine daha hızlı, kolay ve kaliteli bir şekilde erişim sağlamasının öncelikli hedefleri olduğunu vurguladı. Randevulu muayene süreçlerinin aksamadan yürütülmesi ve MHRS kapasitesinin en verimli şekilde kullanılması için gerekli tedbirlerin kararlılıkla sürdürüleceğini belirten Alkış, hastanelerde sunulan hizmet kalitesinin artırılmasında başhekimlerin ve sağlık personelinin gayretli çalışmalarının büyük önem taşıdığını ifade etti.

Toplantı, başhekimlerin sahadaki mevcut durum ve ihtiyaçlara ilişkin görüş ve önerilerini sunmasının ardından, hizmet süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik kararların alınmasıyla sona erdi.