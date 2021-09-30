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Şırnak'ta ilk kez laparoskopik böbrek kanseri ameliyatı yapıldı - Son Dakika

Şırnak'ta ilk kez laparoskopik böbrek kanseri ameliyatı yapıldı

30.09.2021 21:41

Şırnak'ta ilk kez laparoskopik böbrek kanseri ameliyatı yapıldı Şırnak Devlet Hastanesinde böbrek kanseri teşhisi konulan 63 yaşındaki Şirin Turgun, Üroloji Uzmanı Op. Dr. Engin Denizhan Demirkıran ve Üroloji Uzmanı Opr. Dr.

Şırnak'ta ilk kez laparoskopik böbrek kanseri ameliyatı yapıldı

ŞIRNAK - Şırnak Devlet Hastanesinde böbrek kanseri teşhisi konulan 63 yaşındaki Şirin Turgun, Üroloji Uzmanı Op. Dr. Engin Denizhan Demirkıran ve Üroloji Uzmanı Opr. Dr. Murat Gülşen tarafından hastanede ilk defa yapılan ameliyat ile sağlığına kavuştu.

Şırnak'ın İdil İlçesinde yaşayan ve karın ağrıları olan 63 yaşındaki Turgun, birçok kez farklı kentlerde tedavi ve ameliyatlar geçirdi. 63 yaşındaki Turgun son 2 yıldır çeşitli hastanelere başvurmasının ardından şifayı Şırnak Devlet Hastanesinde buldu.

Böbrek kanseri teşhisi konulan Turgun'a laparoskopik böbrek kanseri ameliyatı yapıldı. Şırnak Devlet Hastanesinde üroloji uzmanı Op. Dr. Engin Denizhan Demirkıran hasta Turgun'u laparoskopik yöntemi ile sağlığına kavuşturdu.

Operasyon ile ilgili bilgi veren üroloji uzmanı Op. Dr. Engin Denizhan Demirkıran, "Hastamızda Şırnak'ta ilk defa yapılan ameliyat ile sağlığına kavuşturmanın sevinci içerisindeyiz. Hastamız bize yaklaşık bir ay önce karnında ağrı şikayetleriyle gelmişti. Yapılan ultrason sonucunda bir böbreğinde yaklaşık 1,5 santimlik kisttik bir kitlesi vardı. Kisttik kitlelerde bizim şüphemiz genelde kanser çıkması yönünde sorun çıkarabileceği yönünde oluyor. Bu nedenle ileri araştırmalarını yaptık. Yapılan tomografisinde kisttik kitlenin kanser olma ihtimalinin yüksek olduğunu bulduk. Ardından hastamızın ameliyatını planladık. Bu ameliyatın özelliği eskiden yapılan hastaların 10 ile 15 santimlik açık kesiler ile yapılmamış olmasıdır. ve böbreğin tamamının alınmamış olmasıdır. Artık eski dönemlerde yapıldığı gibi böbreğin hepsini alarak, özellikle küçük kitlelerde böbrek kanserlerini tedavi etmeye gerek kalmıyor. Sadece kitleyi alıp, böbreği yerinde bırakarak, böbreğin çalışmasına olanak sağlayabiliyoruz"dedi.

Demirkıran, "Hastamız bir böbreğini kaybetmemiş oluyor. Bir yandan da kitlesinden kurtulup sağlığına kavuşuyor. Bütün bunların yanında ameliyatı laparakospik yaptık. Ameliyatı laparakospik yapmamızda hastanın bir santimlik küçük kesiler den bu ameliyatı yapmış olmamız özellik arz ediyor. Bu ameliyatlar daha çok üniversite hastaneleri, eğitim araştırma hastaneleri gibi ekip olarak çalışan, üçüncü basamak hastane olarak tabir edilen yerlerde yapılıyor. Biz burada Şırnak halkına hizmet ederek, halkın kendi şehrinde bu hizmete ulaşmasını sağladığımız için çok mutluyuz. Ameliyatı yaparken meslektaşım Üroloji Uzmanı Opr. Dr. Murat Gülşen'e ve hastane yönetimine teşekkür ederim. Daha öncede Şırnak'ta ileri teknik gerektiren ve yapılmayan birçok ameliyatı yaptık. Bu ameliyatı da yapmak bize nasip oldu. Umarım bu hizmetlerin devamını getirip, şehrimize faydalı şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Hastamızın ameliyatını yapalı iki gün oldu. Bu gün hastanın taburculuğunu planlıyoruz. Açık ameliyat olmuş olsaydı yaklaşık bir hafta yatışı olacaktı. Kapalı ameliyatın en büyük avantajı hem ameliyat sonrası kanama durumunun çok az olması, hem de günlük yaşama geçişi daha hızlı oluyor" diye konuştu.

Böbrek kanseri ameliyatı olan Şirin Turgun da, "Allah doktorumuzdan razı olsun. Çok hastane dolaştım, şifayı bu doktorumuzun elinde buldum. Daha önce 3 ameliyat geçirdim. Bu sefer sağlığıma kavuştum. Allah herkesten razı olsun" şeklinde konuştu.

Şırnak'ta ilk kez laparoskopik böbrek kanseri ameliyatı yapıldı
Şırnak'ta ilk kez laparoskopik böbrek kanseri ameliyatı yapıldı
Şırnak'ta ilk kez laparoskopik böbrek kanseri ameliyatı yapıldı
Şırnak'ta ilk kez laparoskopik böbrek kanseri ameliyatı yapıldı

Hastane, Kanser, Gülşen, Şırnak, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Şırnak'ta ilk kez laparoskopik böbrek kanseri ameliyatı yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şırnak'ta ilk kez laparoskopik böbrek kanseri ameliyatı yapıldı - Son Dakika
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