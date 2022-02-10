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Şırnak'ta ilk kez V-Notes operasyonu yapıldı - Son Dakika

Şırnak'ta ilk kez V-Notes operasyonu yapıldı

10.02.2022 16:38

Şırnak'ta ilk kez V-Notes operasyonu yapıldı -Şırnak Devlet Hastanesinde, V-Notes olarak adlandırılan vücudunda hiçbir kesi yapmadan, laparoskopik yöntem ile doğum kanalından gerçekleştirilen cerrahi yöntem uygulanmaya başladı Şırnak'ta şikayetleri olan 42 yaşındaki hasta ilk kez uygulanan...

Şırnak'ta ilk kez V-Notes operasyonu yapıldı

-Şırnak Devlet Hastanesinde, V-Notes olarak adlandırılan vücudunda hiçbir kesi yapmadan, laparoskopik yöntem ile doğum kanalından gerçekleştirilen cerrahi yöntem uygulanmaya başladı

ŞIRNAK - Şırnak'ta şikayetleri olan 42 yaşındaki hasta ilk kez uygulanan V-Notes cerrahi yöntemi ile sağlığına kavuştu.

Şırnak Devlet Hastanesinde, V-Notes olarak adlandırılan vücudunda hiçbir kesi yapmadan, laparoskopik yöntem ile doğum kanalından gerçekleştirilen cerrahi yöntem uygulanmaya başladı. Şırnak Devlet Hastanesine ağrı şikayeti ile başvuran bir hastaya, Op. Dr. Özge Nur Gülen tarafından V-Notes yöntemi başarıyla uygulandı. Sağlığına kavuşan hasta taburcu edildi.

Şırnak'ta ilk defa yapılan ameliyat hakkında bilgi veren Op. Dr. Özge Nur Gülen, V-Notes ameliyatının 2-3 yıllık süreçte dünyada yaygın olarak uygulanmaya başladığını, Şırnak'ta ise ilk kez gerçekleştirildiğini söyledi.

Op. Dr. Özge Nur Gülen, "Daha önce 7 gebelik ve 1 kez laparoskopik kolesistektomi geçirmiş hastamızda V-Notes operasyonunu iyi bir ekip çalışması neticesinde gerçekleştirdik. Hastamız kendisine tüplerini bağlama isteği ile bize başvurmuştu. Hastamızın operasyonu yarım saat içinde dikişsiz gerçekleştirdik. Vajinal yoldan laparoskopik operasyonu yaptık. Hastamızın genel durumu iyi, 24 saat içinde taburcu yapılmasını planlıyoruz. V-Notes ülkemizde 2016 yılında yapılmaya başlanmıştır. Daha çok fakülte ve eğitim araştırma hastanelerinde yapılıyordu. Türkiye'de de yeni yeni yaygınlaşmaya başladı. Bizde bu operasyonu Şırnak'ta gerçekleştirdik. Bu başarılı operasyonda görev alan arkadaşlarımız Op. Dr. Ümmügülsüm Gürbüz, Op Dr. Sertaç Udum, Anestezi Uzmanı Dr. Erdinç Uzunay ve cerrahi hemşire Ensari Dağ'a teşekkür ederim" dedi.

Şırnak'ta ilk kez V-Notes operasyonu yapıldı
Şırnak'ta ilk kez V-Notes operasyonu yapıldı
Şırnak'ta ilk kez V-Notes operasyonu yapıldı

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Münir Karaloğlu, Şırnak, Doğum, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Şırnak'ta ilk kez V-Notes operasyonu yapıldı - Son Dakika


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