Şırnak'ta IVUS Cihazı Hizmete Girdi - Son Dakika
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Sağlık

Şırnak'ta IVUS Cihazı Hizmete Girdi

Şırnak Devlet Hastanesi, damar içi görüntüleme amacıyla IVUS cihazını kullanmaya başladı.

31.01.2025 22:52
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Şırnak'ta kardiyoloji branşında ileri teknoloji

Sayılı hastanelerde bulunan IVUS cihazı Şırnak Devlet Hastanesinde hizmete girdi

ŞIRNAK - Şırnak Devlet Hastanesi Kardiyoloji doktorları tarafından kullanılan iki boyutlu cihaz yerine üç boyutlu cihaz olan damar içi görüntüleme ile damar tıkanıklıkları olan hastalara daha kolay teşhis konulacak.

İstanbul'dan gelen doktorlardan Prof. Dr. Okay Abacı ve Prof. Dr. Cüneyt Koçaş'ın öncülüğünde bölge doktorlarının da katılımı ile sayılı hastanelerde kullanılan IVUS cihazı ile by-pass ameliyatlarına eş değer olan kalbin ana damarını görüntüleme ve stentleme kursu Şırnak Devlet Hastanesinde gerçekleştirildi. Düzenlenen kursun ardından konuşan Uzman Doktor Mehmet Emin Gökçe, "Yakın zamanda ileri merkezlerde yapılan yeni bir tedavi modalitesini de Şırnak Devlet Hastanesinde yapmaya başladık. Bu cihazımız anjiyografi yaptığımız hastalarımızda görüntüleme de yetersiz bir kalite mevcutsa veya görüntüleme ile stent takılması açısından ortada bırakan bir damar lezyonu olarak bizi arada bırakıyorsa ileri bir cihaz olarak bunu rutin olarak kullanmaya başladık. Cihazımızı kullanmaya başladığımızda büyük bir eğitim olarak burada Şırnak'ta başlangıcı yaptık. İstanbul'dan Prof. Dr. Okay Abacı, Prof. Dr. Cüneyt Koçaş hocamızın öncülüğünde büyük bir eğitim gerçekleştirerek, 12 doktorun da katılımıyla burada cihazımız da vakaları yapmaya başladık. Cihazımızı daha çok ana damarlarda kullanıyoruz, eskiden sadece by-pass ameliyatları yapılırken, şimdi artık bir stent ile de ana damarları açmaktayız. Ana damarları açarken, ana damar stentinin yerleşip yerleşmediğini veya ana damarın stent için uygun olup olmadığını değerlendirmede de bu cihazı aktif olarak kullanıyoruz. Ayrıca kireçli damarları detaylı incelemede, veya damar içinde ki bir damar tıkanıklığını gördüğümüzde, bu damar tıkanıklığı açmak için uygun mu veya bu damar için biraz daha bekleyelim mi? Şeklinde aslında anjiyo grafiğini iki boyutlu görüntüleme yetersiz kaldığı devrede üç boyutlu görüntüleme gibi damar içerisine girerek, damar içi ultrason cihazı olarak kullanıp net bir bilgi elde etmekteyiz. Şırnak'ta da artık rutin olarak vakalarımızda IVUS cihazımızı kullanacağız" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Şırnak'ta IVUS Cihazı Hizmete Girdi - Son Dakika

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