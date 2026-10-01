Şırnak Uludere'de sınır hattındaki 66 jandarmaya ilk yardım eğitimi verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Şırnak Uludere'de sınır hattındaki 66 jandarmaya ilk yardım eğitimi verildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şırnak Uludere\'de sınır hattındaki 66 jandarmaya ilk yardım eğitimi verildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şırnak Uludere'de sınır hattında görev yapan 66 jandarma personeline uygulamalı ilk yardım eğitimi verildi. Uzungeçit'te görevli personel, maketler üzerinde temel yaşam desteği ve kanama kontrolü gibi müdahaleleri öğrendi.

Şırnak'ın Uludere ilçesinde sınır hattında görev yapan 66 jandarma personeline, acil durumlarda hayat kurtarabilecek ilk yardım eğitimi verildi. Mehmetçik, sağlık ekipleri olay yerine ulaşıncaya kadar doğru müdahale edebilmek için maketler üzerinde uygulamalı eğitim aldı.

Uludere'de görev yapan jandarma personeline yönelik düzenlenen uygulamalı ilk yardım eğitimiyle, muhtemel acil durumlarda ilk dakikalarda yapılabilecek müdahalelerin önemi anlatıldı. Uludere İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Uludere Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde gerçekleştirilen eğitim, Uzungeçit'te görev yapan 66 jandarma personelinin katılımıyla düzenlendi. Eğitimde, sağlık ekiplerinin olay yerine ulaşmasının zaman alabildiği durumlarda doğru ilk yardım uygulamalarının yaralıların hayatta kalması açısından taşıdığı önem üzerinde duruldu. İlk Yardım Eğitmeni Paramedik Metin Nas tarafından verilen eğitimde jandarma personeline çok sayıda acil müdahale yöntemi hem teorik hem de uygulamalı olarak gösterildi.

Eğitim kapsamında; heimlich manevrası, temel yaşam desteği, bayılma durumunda ilk yardım, kanama ve kanama kontrolü, turnike uygulaması, kırık, çıkık ve burkulmalarda ilk yardım, hayvan ısırıklarında yapılması gereken müdahaleler konularında bilgi verildi.

Jandarma personeli, eğitim kapsamında maketler üzerinde çeşitli ilk yardım uygulamalarını birebir gerçekleştirerek öğrendikleri teknikleri uygulamalı olarak pekiştirdi. Eğitimde özellikle acil durumlarda sağlık ekipleri olay yerine ulaşıncaya kadar geçen sürede yapılacak doğru ve bilinçli müdahalenin hayati önem taşıdığı vurgulandı.

Sınır hattında ve zorlu arazi şartlarında görev yapan personelin karşılaşabileceği muhtemel yaralanma ve sağlık sorunlarına karşı bilinçlendirilmesini amaçlayan eğitim, uygulamalı bölümleriyle dikkat çekti.

Eğitime katılan jandarma personeli, uygulamalı eğitim sayesinde acil durumlarda nasıl hareket etmeleri gerektiğini öğrendiklerini belirterek çalışmanın verimli geçtiğini ifade etti.

Katılımcılar, eğitimin gerçekleştirilmesinde emeği bulunan Uludere İlçe Milli Eğitim Müdürü Mikail Demirtaş ile Halk Eğitim Merkezi Müdürü İdris Benek'e teşekkür etti.

Kaynak: İHA
UzungeçitGüvenlikJandarmaUludereŞırnakEğitimGüncelSağlıkSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Meclis’te yeni dönem başlıyor Haberler.com gelişmeleri anbean aktaracak Meclis'te yeni dönem başlıyor! Haberler.com gelişmeleri anbean aktaracak
Milli takımı kampını terk eden Ronaldo için emeklilik iddiası Milli takımı kampını terk eden Ronaldo için emeklilik iddiası
Ronaldo’nun kampı terk ettiği anlar ortaya çıktı Ronaldo'nun kampı terk ettiği anlar ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan çok kızıp talimat verdi: Kim olduklarını bulun Cumhurbaşkanı Erdoğan çok kızıp talimat verdi: Kim olduklarını bulun
TFF açıkladı A Milli Takım’a iki yeni isim TFF açıkladı! A Milli Takım'a iki yeni isim
Ağıralioğlu’na çok ağır suçlama Partisi sessiz kalmadı Ağıralioğlu'na çok ağır suçlama! Partisi sessiz kalmadı
14:30
TBMM’de yeni yasama yılı oturumu Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüye çıktı, Yeni Parti grubu salonu terk etti
TBMM'de yeni yasama yılı oturumu! Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüye çıktı, Yeni Parti grubu salonu terk etti
14:24
Özgür Özel’den Cemil Tugay’ın Erdoğan ziyaretine ’lüzumsuz’ yanıtı
Özgür Özel'den Cemil Tugay'ın Erdoğan ziyaretine 'lüzumsuz' yanıtı
14:21
TFF Başkanlığına sürpriz talip: Mafyatik jargonu bitireceğim
TFF Başkanlığına sürpriz talip: Mafyatik jargonu bitireceğim
13:50
Mehmet Şimşek’ten fon mağdurlarına kritik mesaj: En kısa sürede, en yüksek ödeme yapılacak
Mehmet Şimşek'ten fon mağdurlarına kritik mesaj: En kısa sürede, en yüksek ödeme yapılacak
13:41
Güllü’nün ölümü davasında ilk duruşma başladı O gecenin tek tanığı adliyede
Güllü'nün ölümü davasında ilk duruşma başladı! O gecenin tek tanığı adliyede
13:33
Fon krizi sonrası düğmeye basıldı Hisse alım satımlarına sınır geliyor
Fon krizi sonrası düğmeye basıldı! Hisse alım satımlarına sınır geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2026 17:07:12. #7.13#
SON DAKİKA: Şırnak Uludere'de sınır hattındaki 66 jandarmaya ilk yardım eğitimi verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei