Sivas'ta 2'nci Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi başladı - Son Dakika
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Sivas'ta 2'nci Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi başladı

22.09.2022 15:00
Sivas'ta 2'nci Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi başladı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Diş Hekimliği Fakültesi tarafından düzenlenen 2'nci Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi başladı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Diş Hekimliği Fakültesi tarafından düzenlenen 2'nci Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi başladı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 4 Eylül Kültür Merkezi'nde düzenlenen kongrenin açılışında konuşan SCÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Diş Hekimliği Fakültesi'nin 1995 yılında kurulduğunu anımsatarak, şu anda güzel işler çıkardığını belirtti.

Fakültenin salgın döneminde örnek çalışmalar yaptığını aktaran Yıldız, "Kongre için bir fuar alanı oluşturduk ve TÜBİTAK tarafından destekleniyoruz. Kongre süresince düzenlenecek kurslar var ve bu kursların diş hekimliği camiasına katkı vermesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Vali Yardımcısı Selim Eser ise kentte 5 yataklı 69 üniteli Ağız ve Diş Hastanesi ile Diş Hekimliği Fakültesi bulunmasının önemli olduğunu vurguladı.

Sivas'ta 300'e yakın diş hekiminin görev yaptığını aktaran Eser, "İlimizde gerçekleşen bu kongrenin, ülkemiz için son derece yararlar taşıdığını belirtmek istiyorum. Kongrenin hayırlara vesile olmasını diliyorum." açıklamasında bulundu.

Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı ve Kongre Başkanı Prof. Dr. İhsan Hubbezoğlu da kongrede diş hekimliğinin tüm uzmanlık alanlarında deneyimli, dünya çapında birbirinden değerli akademisyen ve konuşmacılar tarafından, güncel ve yenilikçi yaklaşımlarla ele alınacağını ifade etti.

Konuşmaların ardından, oturum başkanlığını Prof. Dr. Vildan Bostancı'nın yaptığı kongrenin ilk oturumunu İsveç'te bulunan Prof. Dr. Nagihan Bostancı uzaktan bağlantı yoluyla gerçekleştirdi.

Kongre, 24 Eylül'de sona erecek.

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Kaynak: AA

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Sivas'ta 2'nci Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sivas'ta 2'nci Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi başladı - Son Dakika
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