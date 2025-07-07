Sivas Hastanesinde Kalp Ritim Bozuklukları İçin EPS İşlemi

Sivas Numune Hastanesinde kalp ritim bozukluklarının tanı ve tedavisinde kullanılan elektrofizyolojik çalışma (EPS) işlemi gerçekleştiriliyor.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, kardiyoloji uzmanı doktor Mehmet Semih Belpınar ve ekibi, kalp ritim bozukluklarının tanı ve tedavisinde önemli bir yöntem olan EPS uygulamasını kullanıyor.

Gelişmiş teknoloji altyapısına sahip hastane, kardiyoloji alanında en güncel tanı ve tedavi yöntemlerini uygulayarak hastalarına yüksek standartlarda sağlık hizmeti sunuyor.

EPS işlemi, özellikle çarpıntı, bayılma ve ani kalp durması riski taşıyan hastalarda ritim bozukluklarının nedenlerini ayrıntılı bir şekilde ortaya koyuyor ve tedavi sürecini şekillendirmede kritik rol oynuyor.