Sivas Müftülüğü Başvaizi: Kilo için tutulan oruç ibadet sayılmaz - Son Dakika
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Sağlık

Sivas Müftülüğü Başvaizi: Kilo için tutulan oruç ibadet sayılmaz

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Sivas Müftülüğü Başvaizi Saffet Bölükbaşı, yaz aylarında moda veya diyet amaçlı tutulan oruçların ibadet olarak kabul edilemeyeceğini belirtti. Bölükbaşı, oruç tutmanın niyet amelden daha önemli olduğunu vurgulayarak, kilo vermek veya vücudu zinde tutmak amacıyla tutulan oruçların gerçek bir ibadet sayılamayacağını ifade etti.

02.06.2024 12:24
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Sivas Müftülüğü Başvaizi Saffet Bölükbaşı: "Kilo için tutulan oruç ibadet sayılmaz, niyet amelden daha önemli"

SİVAS - Din görevlileri, yaz aylarına girerken moda veya diyet amaçlı tutulan oruçların ibadet olarak değerlendirilemeyeceğini belirtti.

Hazreti Davut'tan günümüze gelen gelen, bir gün tutulup bir gün ara verilen "Davut Orucu" günümüzde, özellikle yaz aylarının da gelmesiyle zayıflamak isteyenler için trend haline geldi. Davut peygamberin, geçmiş günahlardan arınmak ve manevi olarak güçlenmek amacıyla sadece belirli günlerde değil, düzenli olarak hayatının bir parçası haline getirdiği bu oruç ibadeti, İslamiyet'te de önemli bir yere sahip. Moda veya sağlık amaçlı olarak aç kalmanın kişisel tercih olduğunu ve dini inançlar çerçevesinde gerçekleştirilen oruçlarla farkının olduğunu belirten Sivas Müftülüğü Başvaizi Saffet Bölükbaşı, "İslam'da çok önemli bir esas vardır. Peygamberimiz der ki 'Ameller niyetlere göredir.' İnsan başka bir şeyi amaçlayıp bir gün aç bir gün tok durabilir buna da bizler oruç diyemeyiz" dedi.

"Müminin niyeti amelinden daha önceli ve önemlidir"

Davud orucunun hadis kitaplarında 'Savm-ı Davud' Arapça tanımlaması ile geçtiğini ifade eden Bölükbaşı, "Hazreti Davud, hayatında oruca çok düşkün ibadetiyle öne çıkmış bir peygamber. Kaynaklarımızda sahih olarak geçiyor. Bu oruç farz orucunun dışında bir ibadet. Ramazan orucu, ruh ve beden sağlığı yerinde olan, yetişkinliğe girmiş her Müslümana farz. Davud orucu, Peygamber Efendimizin hadis kaynaklarında geçiyor, bunda hiçbir sıkıntı yok. Nafile bir oruç olduğundan dolayı hiçbir mecburiyeti yok. Çok fazla oruç tutmak isteyenlere böyle bir alternatiflik sunulmuş; dileyen tutar, dileyen tutmaz. Davut orucu ramazan orucu dışındaki en değerli oruç olarak biliniyor. Örneğin bazı insanlar namaz ibadetini fizik kültür gibi değerlendirip öyle yapabilirler ama İslam'da çok önemli bir esas vardır. Peygamberimiz der ki 'Ameller niyetlere göredir.' Başka bir hadiste ise 'Müminin niyeti amelinden daha önceli ve önemlidir.' Kişi oruç tutmak için değil de zayıflamak ve vücudunu zinde tutmak için böyle bir şeye başvurursa niyeti kesinlikle oruç tutma ibadeti olmadığı için oruç namına bir şey elde edemez" şeklinde konuştu.

(FA-GF-ŞG-Y)

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Sivas Müftülüğü Başvaizi: Kilo için tutulan oruç ibadet sayılmaz - Son Dakika

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