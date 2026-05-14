Sivas\'ta Eczacılık Günü Kutlandı

Sivas'ta eczacılar, 14 Mayıs Eczacılık Günü nedeniyle bir araya geldi. Günün anısına pasta kesilerek çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Sivas'ta 14 Mayıs Eczacılık Günü nedeniyle program düzenlendi. Sivas Eczacı Odası tarafından düzenlenen programa eczacıların yanı sıra protokol üyeleri ve basın mensupları katıldı. Birlik ve beraberliğin pekiştirilmesi amacıyla düzenlenen programda konuşan Sivas Eczacı Odası Başkanı Bahadır Eren, meslektaşlarının gününü kutladı. Eczacılığın önemli bir meslek olduğuna dikkat çeken Eren, kolaylıklar diledi. Program çerçevesinde günün anısına pasta kesildi. Eczacılar için hazırlanan hediyeler çekilişle dağıtıldı. - SİVAS