Sivrihisar Devlet Hastanesinde ortopediden fizik tedaviye, diş hekimliğinden kadın doğuma kadar birçok bölümde hizmet sunuluyor.
Sivrihisar Devlet Hastanesi'nde, modern tıbbi donanım, hizmet sunum kapasitesi, sağlık hizmetlerinin kalitesinin arttırılmasının yanı sına ilçedeki vatandaşların sağlık hizmetlerine daha kolay erişim imkanları da bulunuyor.
Uzman doktorların hizmet verdiği hastanede ortopedi operasyonlarının yapılmasının yanı sıra fizik tedavi ünitesinde yatarak tedaviye başlandı.
Son Dakika › Sağlık › Sivrihisar Devlet Hastanesi'nde Çoklu Sağlık Hizmetleri - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?