Sobadan Sızan Gazdan Anne-Oğul Hastaneye Kaldırıldı

KONYA'nın Seydişehir ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen anne ile oğlu, hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Ulukapı Mahallesi 154251 Sokak'ta bulunan 2 katlı evde meydana geldi. Emine Göktaş ve oğlu Üveys Göktaş, rahatsızlanınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, yardım istedi. Isınmak için yaktıkları kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından etkilenen anne ile oğlu, ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Anne ile oğlunun tedavisi sürüyor.

Haber- Kamera: Yaşar COŞKUN SEYDİŞEHİR KONYA DHA