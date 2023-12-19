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Soğuk Havalarda Bağışıklığı Desteklemenin Yolları - Son Dakika
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Soğuk Havalarda Bağışıklığı Desteklemenin Yolları

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Semiha Ayaydın Kaplan, soğuk havalarda bağışıklığı desteklemenin yolları hakkında bilgiler verdi. Soğuk hava, vücutta çeşitli biyolojik ve metabolik değişikliklere neden olabilir ve bağışıklık sistemini etkileyebilir. Ancak soğuk hava direkt olarak bağışıklık sistemini zayıflatmaz. Kış aylarında sağlıklı beslenme, düzenli uyku, egzersiz, stres yönetimi gibi faktörler bağışıklık sistemini güçlendirebilir.

Soğuk Havalarda Bağışıklığı Desteklemenin Yolları
19.12.2023 - 11:00,  Güncelleme: 11:08
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Soğuk havalarda bağışıklığı desteklemenin yolları hakkında bilgiler veren İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Semiha Ayaydın Kaplan, "Havaların soğuması ile bağışıklık sistemi arasındaki ilişki karmaşık ve çok faktörlüdür. Soğuk hava, vücutta çeşitli biyolojik ve metabolik değişikliklere neden olabilir ve bu da bağışıklık sistemini etkileyebilir. Ancak soğuk hava direkt olarak bir kişinin bağışıklık sistemini zayıflatmaz" dedi

Medicana Kadıköy Hastanesi İç Hastalıkları Bölümü'nden Uzm. Dr. Semiha Ayaydın Kaplan, "Soğuk hava, genellikle insanların kapalı alanlarda bir araya gelmesine ve enfeksiyonların daha hızlı yayılmasına neden olabilir. Bu durumda, soğuk hava bağışıklık sistemini doğrudan etkilemez, ancak enfeksiyon riskini artırabilir.  Kış aylarında daha az güneş ışığına maruz kalma, D vitamini eksikliğine ve dolayısıyla bağışıklık sistemi zayıflığına neden olabilir. Soğuk hava, genellikle hava kuruluğuna neden olabilir. Kuru hava, solunum yollarındaki mukozanın kurumasına ve bu da virüs ve bakterilere karşı savunma mekanizmalarını zorlaştırabilir. Solunum yollarının kuruması, solunum yolu enfeksiyonlarına daha duyarlı olmanıza neden olabilir" diye konuştu.

Havaların soğuması ve bağışıklık sistemi arasındaki ilişkinin karmaşık ve bireyden bireye farklılık gösteren bir durum olduğunu dile getiren Dr. Kaplan, kış aylarında bağışıklık sistemini destekleyen önerilerini şöyle sıraladı:

"Sağlıklı beslenmeye çalışın. Meyve ve sebze tüketin, çeşitli renklerden seçim yaparak farklı besinleri alın. Protein açısından zengin gıdaları (tavuk, balık, fasulye, nohut, mercimek gibi) dahil edin. Yoğurt gibi probiyotik içeren gıdaları tüketerek bağırsak sağlığınızı destekleyin. Günde en az 8 su bardağı su içmek, vücut fonksiyonlarını destekleyerek bağışıklık sistemini güçlendirebilir. Her gece 7-9 saat arasında uyumaya özen gösterin. Uyku, bağışıklık sistemini destekleyen önemli bir faktördür.

Stres yönetimine dikkat edin. Yoga, meditasyon, derin nefes almak gibi stresle başa çıkma tekniklerini uygulayın. Kronik stres, bağışıklık sistemini zayıflatabilir. Haftada en az 150 dakika orta şiddette egzersiz veya haftada en az 75 dakika yoğun egzersiz yapın. Düzenli egzersiz, bağışıklık sistemini güçlendirebilir. Ellerinizi düzenli olarak yıkayın. İnsanlarla temas ettiğiniz yüzeyleri temiz tutun.

Gerekli aşıları yaptırın ve düzenli olarak güncelleyin. Sigara içmekten kaçının ve alkol tüketimini sınırlayın, çünkü bu alışkanlıklar bağışıklık sistemini zayıflatabilir. Düzenli sağlık kontrolünden geçin ve sağlık profesyonelleri tarafından önerilen testleri yaptırın. C vitamini, D vitamini, çinko gibi bağışıklık sistemini destekleyen vitamin ve mineralleri yeterli miktarda alın."

Kaynak: DHA
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Kadıköy, Stres, Sağlık, Güncel, Son Dakika

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