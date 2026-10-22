Soma\'da bağımlılıkla mücadele kurulu Kaymakam Koç başkanlığında toplandı

Manisa'nın Soma ilçesinde Bağımlılıkla Mücadele İlçe Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, ilçede yürütülen çalışmalar değerlendirilirken bağımlılıkla mücadeleye yönelik yeni projeler ve kurumlar arası iş birliği ele alındı.

Soma Kaymakamı Dr. Ünal Koç başkanlığında, Kaymakamlık Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıya Soma Belediye Başkanı Sercan Okur, Soma Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Mehmet Vidinel ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri katıldı.

Toplantıda, önceki kurul toplantılarında alınan kararların uygulanma süreçleri gözden geçirilerek kurumlar tarafından yürütülen çalışmalar değerlendirildi. İlgili kurumların gerçekleştirdiği sunumlarda, bağımlılıkla mücadele kapsamında sürdürülen faaliyetler hakkında bilgi verildi.

Kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesinin de ele alındığı toplantıda, ilçede bağımlılıkla mücadele çalışmalarına katkı sağlayabilecek yeni projeler üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.