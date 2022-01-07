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Son dakika! Bakan Koca'dan Omicron açıklaması: Koronavirüs kaynaklı yeni tedbirler geliyor - Son Dakika

Son dakika! Bakan Koca'dan Omicron açıklaması: Koronavirüs kaynaklı yeni tedbirler geliyor

07.01.2022 08:25
Son dakika! Bakan Koca'dan Omicron açıklaması: Koronavirüs kaynaklı yeni tedbirler geliyor

Koronavirüs vaka sayılarını yeniden patlatan omicron varyantı ile yeni tedbirlerin de gündeme alındığı yeni bir yol haritası gündeme geldi. Türkiye koronavirüste yeni yol haritasını hazırlamaya başladı. Buna göre restoran, kafe, sinema ve tiyatroda yüzde 50 kapasite kuralının yeniden uygulanması ile okullarda yarıyıl tatilinin öne çekilmesi ve bir hafta uzatılması gündemde. İşte yeni tedbirler...

En önemli kararlar ise okullar ile üniversitelerde yaşanacak. Okullardaki vaka sayıları takip edilecek. Vakaların çok artması halinde bulaşın kesilmesi için Ocak ayı sonundaki iki haftalık ara tatilin öne çekilerek bir hafta uzatılması üzerinde duruluyor.

Son dakika! Bakan Koca'dan Omicron açıklaması: Koronavirüs kaynaklı yeni tedbirler geliyor

Üniversitelerde birçok öğrencinin finaller nedeniyle hasta olduğu halde test yaptırmadığı ve bulaşın çok arttığı belirtiliyor. Finaller sonra verilecek ara ile bu zincirin de kırılabileceği düşünülüyor.

100 BİN VAKA SAYISI BEKLENİYOR

Omicron etkisi ile Türkiye'de vaka sayaları rekor kırdı. Bu sayının bir kaç hafta içinde (Ocak ayı sonuna kadar) 100 binlere ulaşması bekleniyor.

YENİ TEDBİRLER GELECEK Mİ? YOL HARİTASINDA NE VAR?

Edinilen son dakika bilgisine göre Sağlık sistemi ile ilgili şu anda bir sıkıntı yaşanmıyor ancak zorlanmaya başladığı anda ne tür uygulamalar yapılacağı ile ilgili bir yol haritası da hazırlanıyor. Yol haritasında adım adım neler yapılabileceğine ilişkin maddeler yer alıyor.

İŞTE ALINMASI GÜNDEMDE OLAN TEDBİRLER

Üzerinde durulan önlemler, AVM, tiyatro, konser, restoran ve cafelerdeki denetimlerin sıklaştırılması, belli alanlara aşı kartı ya da PCR testi ile girilmesi. Duruma göre kapalı alanların kullanım kapasitesinin yüzde 50'ye düşürülmesi bulunuyor.

ÖĞRENCİLER HASTA OLDUĞU HALDE TEST YAPTIRMIYOR

En önemli kararlar ise okullar ile üniversitelerde yaşanacak. Okullardaki vaka sayıları takip edilecek. Vakaların çok artması halinde bulaşın kesilmesi için Ocak ayı sonundaki iki haftalık ara tatilin öne çekilerek bir hafta uzatılması üzerinde duruluyor.

Üniversitelerde birçok öğrencinin finaller nedeniyle hasta olduğu halde test yaptırmadığı ve bulaşın çok arttığı belirtiliyor. Finaller sonra verilecek ara ile bu zincirin de kırılabileceği düşünülüyor.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs, Omicron, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Son dakika! Bakan Koca'dan Omicron açıklaması: Koronavirüs kaynaklı yeni tedbirler geliyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! Bakan Koca'dan Omicron açıklaması: Koronavirüs kaynaklı yeni tedbirler geliyor - Son Dakika
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