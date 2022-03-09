Son dakika! Beyin ölümü gerçekleşen bağışçının organları 5 kişiye umut oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika! Beyin ölümü gerçekleşen bağışçının organları 5 kişiye umut oldu

09.03.2022 13:40
Son dakika! Beyin ölümü gerçekleşen bağışçının organları 5 kişiye umut oldu

Son dakika gelişmesine göre ???Bursa'da beyin ölümü gerçekleşen 56 yaşındaki erkek hastanın böbrekler ile karaciğeri 3 hastaya, korneaları ise 2 hastaya şifa olacak.

??? Bursa'da beyin ölümü gerçekleşen 56 yaşındaki erkek hastanın böbrekler ile karaciğeri 3 hastaya, korneaları ise 2 hastaya şifa olacak.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 3 gün önce iş yerinde rahatsızlanınca Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilen ve beyin kanaması geçirdiği tespit edilince ameliyata alınan 56 yaşındaki N.Ç, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Hastanın beyin ölümünün gerçekleşmesi üzerine, organ nakil koordinatörleri, ailesiyle görüşerek organ bağışı hakkında bilgi verdi.

Ailenin organları bağışlamasıyla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gerçekleştirilen başarılı bir operasyonla alınan hastanın böbrekleri, korneaları ve karaciğeri, organ bekleyenlere gönderildi.

İl Sağlık Müdürü Fevzi Yavuzyılmaz, organ bağışının son derece onurlu ve kutsal bir davranış olduğunu belirtti.

Aile ferdini kaybetmenin acısını bir kenara bırakıp büyük duyarlılık göstererek merhumun organlarını bağışlayan aileye teşekkür eden Yavuzyılmaz, "Ailemizin bağışladığı organlar sayesinde organ bekleyen 3 hastamız yaşama tutunacak; korneaları ile de iki hastamız ışığa kavuşacak. Merhuma Allah'tan rahmet yakınlarına baş sağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

YORUMLAR
500
Bilyoner'den 'Türk kadınının spora bakış açısı' anketi Bilyoner'den 'Türk kadınının spora bakış açısı' anketi 'Emeğin kadını erkeği olmaz' 'Emeğin kadını erkeği olmaz'

Araştırma, Bursa, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Son dakika! Beyin ölümü gerçekleşen bağışçının organları 5 kişiye umut oldu - Son Dakika


Son Dakika
13:35 Rusya'dan yeni açıklama: Amacımız Ukrayna hükümetini devirmek değil!
13:33 Son Dakika! İstanbul'da kar önlemleri: Okullar tatil edildi, AVM'ler erken kapanacak, motokuryeler yola çıkamayacak
13:23 Müebbet hapsi isteniyor ama vicdanı rahatmış! Esra Hankulu'nun ölümünden sorumlu tutulan Ümitcan Uygun konuştu!
13:19 Genç kadını istismar etti, yetmedi kızgın yağla yaktı! Sonra da "MİT üyesiyim bana bir şey olmaz" dedi! Tahliye edildi
13:17 Gülsek mi, ağlasak mı? MHK, Galatasaray maçına hakem atamayı unuttu!
13:11 Erdoğan'dan Ukrayna-Rusya savaşına 'cadı avı' yorumu: Orkestra şefinin görevden alınması, Dostoyevski eserlerinin yasaklanması saçmalık!
13:06 Tek başına pankart asmıştı! Demet Evgar'ın hamile olduğu iddia edildi! Karnını da bu yüzden tutmuş!
12:52 Bir sıfır fazla yazınca, ihalede 56 bin liralık araç 1 milyona üstüne kaldı! Hemen iptalini istedi
12:49 Erdoğan, gıda fiyatlarındaki dalgalanmalar hakkında konuştu: Gerekli adımları atıyoruz
12:46 Serel Yereli şarkıcılığa soyundu! Jartiyer giyip klip çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2022 13:46:23. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika! Beyin ölümü gerçekleşen bağışçının organları 5 kişiye umut oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement