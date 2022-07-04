Son dakika haberleri... Erzurum Şehir Hastanesi donanımlı kliniğiyle kalp ve damar hastalarına şifa oluyor - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Erzurum Şehir Hastanesi donanımlı kliniğiyle kalp ve damar hastalarına şifa oluyor

04.07.2022 15:07

Son dakika haberleri: Erzurum'da 13 yıl önce kurulan tam donanımlı Kalp Damar Cerrahi Kliniğinde bugüne kadar kalp kapak yetmezliği, bacak bölgesinde damar tıkanması, varis ve venöz yetmezliği gibi hastalıklardan 5 bine yakın açık kalp ameliyatı başarıyla yapıldı.

Erzurum'da 13 yıl önce kurulan tam donanımlı Kalp Damar Cerrahi Kliniğinde bugüne kadar kalp kapak yetmezliği, bacak bölgesinde damar tıkanması, varis ve venöz yetmezliği gibi hastalıklardan 5 bine yakın açık kalp ameliyatı başarıyla yapıldı.

Kentteki Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde (BEAH) 2009'da kurulan ve hastanenin 3 yıl önce Şehir Hastanesine katılmasıyla hizmetlerine burada devam eden Kalp Damar Cerrahi Kliniğinde, Klinik Şefi Prof. Dr. Mehmet Ali Kayğın ve ekibince Doğu Anadolu'daki illerin yanı yurt dışından hastalara cerrahi ve poliklinik hizmeti veriliyor.

Prof. Dr. Kayğın ile 1 profesör, 5 uzman doktorun görev yaptığı 52 yatak kapasiteli klinikte, 11 yoğun bakım yatağı bulunuyor.

Kayğın, gazetecilere, şehir hastanesinde aylık 20 civarında açık kalp ameliyatı yapıldığını söyledi.

Bugüne kadar kalp kapak yetmezliği, aort cerrahisi, periferik arter, varis, tüm venöz yetmez hastalıklardan toplamda 5 bine yakın açık kalp ameliyatını başarıyla gerçekleştirdiklerini ifade eden Kayğın, "Çocuk Kalp Damar Cerrahı Doç. Dr. Servet Ergün Bey tarafından da her türlü konjential kalp hastalıklarına hizmet veriliyor." dedi.

Son 3 yıldan bu yana da kalp kapak ve yetişkin konjential kalp hastalıklarına robotik cerrahiyle hizmet verdiklerini ve robotik açıdan bölgede tek hastane olduklarını aktaran Kayğın, her türlü küçük kesi ve robotik cerrahiyle kalp kapağı, aort ve mitral kapak cerrahisinin kliniklerinde yapıldığını dile getirdi.

"Ameliyatlarda başarı oranımız çok yüksek"

Nahçıvan ve Azerbaycan gibi ülkelerden hastaların kliniklerini tercih ettiğini belirten Kayğın, şöyle devam etti:

"Ekibimizle ameliyatlarda başarı oranımız çok yüksek. Hastane yönetimi bize her türlü desteği veriyor. Uygun hastalara robotik cerrahi yapıyoruz. Meme altından 4-5 santimetrelik küçük kesiyle mitral kapak cerrahisi, yetişkin konjential kalp hastalıkları, aort kapak cerrahisi işlemleri yapıyoruz. Karın ve göğüs içindeki aort damar genişlemeleri de kapalı yöntemle yapıyoruz. Böbrek hastaları bölgemizde çok fazla, bunlara ait kalıcı katater ve diyalize girmek için geçici kataterler yapılmakta."

Hastane Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi İbrahim Hakkı Tör de Kayğın ve ekibine teşekkür ederek, "Nitelikli yatak kapasitesi, üst düzey teknolojik donanımlı yoğun bakım imkanları ve tek kişilik odalarıyla öne çıkan hastanemizde vatandaşlara teknolojik imkanları ve konforlu hizmeti sunmaktan mutluyuz." dedi.

Tedavi edilen hastalara her türlü imkanın eşit şartlarda sunulduğunu ifade ederek, hastalara hizmet için mesai gözetmeden fedakarca ve özveriyle çalışan tüm sağlık personelini tebrik eden Tör, şehir hastanelerinin yapımından vatandaşın hizmetine sunulmasına kadar emeği geçenlere teşekkür etti.

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Kaynak: AA

Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Son dakika haberleri... Erzurum Şehir Hastanesi donanımlı kliniğiyle kalp ve damar hastalarına şifa oluyor - Son Dakika

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