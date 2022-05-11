Son dakika haber: Bel kısmı doğuştan açık olan bebek helikopterle hastaneye ulaştırıldı - Son Dakika

Bel kısmı doğuştan açık olan bebek helikopterle hastaneye ulaştırıldı

VAN - Van'ın Bahçesaray ilçesinde yeni dünyaya gelen ve sırt omurgası gelişmediği için bel kısmı doğuştan açık olan bebek, polis helikopteriyle il merkezindeki hastaneye sevk edildi.

Bahçesaray'da doğum hastası Şekernaz Öz, kaldırıldığı ilçe devlet hastanesinde bebeğini dünyaya getirdi. Dünyaya gelen bebeğin sırt omurgası gelişmediği için bel kısmı açık olması nedeniyle bir üst hastaneye acil sevkinin yapılmasına karar verildi. Bunun için hastaneye yetkilileri Van İl Sağlık Müdürlüğünden helikopter desteğinde bulundu. Gelen talep üzerine Van Emniyet Müdürlüğü Havacılık Şube Müdürlüğüne ait helikopter havalanarak, Bahçesaray ilçesinden bebeği alarak il merkezine döndü. 112 Acil Servis ekipleri gözetiminde Van Ferit Melen Havalimanı'na inen helikopterden alınan bebek, burada bekletilen ambulansla Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.