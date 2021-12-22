Son dakika haber! Kar yolu kapatınca hastayı traktörün arkasında ambulansa taşıdılar - Son Dakika

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Kar yolu kapatınca hastayı traktörün arkasında ambulansa taşıdılar

ZONGULDAK - Zonguldak'ta köy muhtarı Şenol Taşkın, traktörün arkasına yaptığı mekanizma ile fenalaşan 75 yaşındaki tansiyon hastasını ambulansa kadar taşıdı. Hastaneye kaldırılan yaşlı kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kozlu ilçesine bağlı Sivriler köyünde yaşayan 75 yaşındaki tansiyon hastası Nafiye Korkmaz, akşam saatlerinde rahatsızlanınca ailesi durumu 112 çağrı merkezine haber verdi. İhbar üzerine köye hareket eden ekipler köye yaklaştıklarında karla kaplanan yolda ara mahalleye giremedi. Bunun üzerine köy muhtarı Şenol Taşkın çareyi hastayı ambulansa taşımakta buldu. Traktörün arkasına mekanizma yapan Taşkın, karla kaplanan yaklaşık bir kilometrelik yolda hastayı ambulansa kadar taşıdı.

Traktörle getirilen hasta, sağlık ekiplerince ambulansa alındı. İlk müdahalesi yapılan yaşlı kadın BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırıldı. Korkmaz'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken köy sakinleri hastayı başarılı bir şekilde ambulansa ulaştıran muhtar Taşkın'a teşekkür etti.