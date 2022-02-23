Son dakika haber | Yaptığı bitkisel karışımla sedef hastalığına çare buldu... Arap turistler büyük rağbet gösteriyor - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber | Yaptığı bitkisel karışımla sedef hastalığına çare buldu... Arap turistler büyük rağbet gösteriyor

23.02.2022 11:01

Son dakika haberler: Yaptığı bitkisel karışımla sedef hastalığına çare buldu.

Yaptığı bitkisel karışımla sedef hastalığına çare buldu... Arap turistler büyük rağbet gösteriyor

BURSA Türkiye Aktarlar ve Baharatçılar Federasyonu Genel Başkanı Halit Özdemir, yaptığı bitkisel karışımla sedef hastalığına iyi gelen kremi ortaya çıkardı. Bu hastalığa çok fazla yakalanan Arap turistler ise kreme yoğun talep gösteriyor.

Sedef hastalığı, cilt hücrelerinin normalden bir kaç kat daha hızlı çoğalmasına sebep olan bir cilt bozukluğudur. Bir diğer adı da psoriasis olan sedef hastalığı sırasında ciltte beyaz pullarla kaplı engebeli kırmızı lekeler görülmeye başlanır. Sedef hastalığı genellikle erken yetişkinlikte görülür. Çoğu vakada cildin sadece birkaç bölgesi etkilenir. Ancak daha ağır vakalarda, sedef hastalığı vücudun büyük bir bölümünü kaplayabilir. Kırmızı lekeler zaman içerisinde iyileşebilir ve bireyin hayatı boyunca tekrar geri gelebilir. Sedef hastalığı genellikle genetik aktarıma bağlı olarak gelişmektedir. Genetik yatkınlığı olan kişilerde bazı faktörler de sedefi ortaya çıkarabilir. Sedef hastalığı strese bağlı olarak da gelişebilmektedir. Sedef hastalığı kronik bir hastalıktır, bu sebep bütünüyle tedavisi yoktur. Ancak halihazırda kullanılan tedavi yöntemleri en ciddi vakalarda bile semptomları büyük ölçüde azaltır.

Sedef hastalığına karşı bitkisel karışımlar hazırlayan Türkiye Aktarlar ve Baharatçılar Federasyonu Genel Başkanı Halit Özdemir, 9 çeşit bitkiyle hazırladığı karışımla hastalığa çare buldu. Aktar'ın hazırladığı karışımı kullanan çok sayıda hastası ise vücutlarındaki iyileşme sürecini çektikleri fotoğraflarla gözler önüne serdi. Özellikle bu hastalıktan çok mustarip olan Arap turistler ise sık sık Özdemir'in kapısını çalıyor. Müşterileri ellerinin hastalıklı hallerini ve kremi kullandıktan sonra sağlıklı hallerinin fotoğraflarını göndererek Özdemir'e teşekkür etti.

Hazırladığı kremin sedef hastalığına iyi geldiğini ifade eden Halit Özdemir ise, "Hazırladığım kremde tamamen bitki yağları var, kortizon ve kimyasal içermiyor. Ürün tamamen doğal hastalığın bulunduğu bölgelere bu kremi uyguladığınızda hastalıklı cilt sağlıklı haline geri dönüyor. Bu kremi kullanıp çok sayıda kişi şifa buldu. Hatta bana vücutlarındaki hastalıklı bölgeleri ve kremi kullandıktan sonra ciltlerinin normal görümüne kavuştuğunun fotoğraflarını gönderiyorlar. Sedef hastalığı Arap turistlerde çok fazla görülüyor. Çok sayıda Arap turist müşterim var yurt dışından gelip bu kremden alıp gidiyorlar. Bu kremi 9 çeşit bitkisel karışımla hazırladım tamamen doğal ürünler, bu kremi kullanan kişilerde hastalık bitiyor. Hastalık tekrarlama durumu olursa tekrar kremi kullandıklarında iyi geliyor" dedi.

Son dakika haber | Yaptığı bitkisel karışımla sedef hastalığına çare buldu... Arap turistler büyük rağbet gösteriyor
Son dakika haber | Yaptığı bitkisel karışımla sedef hastalığına çare buldu... Arap turistler büyük rağbet gösteriyor
Son dakika haber | Yaptığı bitkisel karışımla sedef hastalığına çare buldu... Arap turistler büyük rağbet gösteriyor

YORUMLAR
500
Belediye seçimleri ne zaman? Belediye seçimleri kaç yılda bir yapılır? Bir sonraki yerel seçimler ne zaman? Yerel Seçimler hangi yıl yapılacak? Belediye seçimleri ne zaman? Belediye seçimleri kaç yılda bir yapılır? Bir sonraki yerel seçimler ne zaman? Yerel Seçimler hangi yıl yapılacak? Turistler sualtını görmeden ülkeden gitmeyecek Turistler sualtını görmeden ülkeden gitmeyecek

Sedef Hastalığı, Halit Özdemir, Türkiye, Arap, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Son dakika haber | Yaptığı bitkisel karışımla sedef hastalığına çare buldu... Arap turistler büyük rağbet gösteriyor - Son Dakika


Son Dakika
11:06 Minik Cemile'nin yürek burkan hikayesi! 7 yaşında 5 yıldır gün yüzü görmedi!
11:04 Masumlar Apartmanı'nda dün akşam neler oldu? Gülben en büyük korkusuyla yüzleşiyor
11:04 23 şubat altının gram fiyatı 841 lira seviyesinden alıcı buluyor
11:03 Kadın apartman görevlisi sesli müzik dinlediği için uyarmıştı! İlk önce cinsel şiddet uyguladı ardından öldürdü
11:02 Emekliye zamlı ikramiye için masadaki 3 formül! Kim ne kadar alacak?
11:02 Emekliye zamlı ikramiye için masadaki 3 formül! Kim ne kadar alacak?
10:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Elektrikte indirimli tarife için son günler
10:46 Muhalefet zirvesi öncesi 4 temel madde: Demokrasi, üretim, liyakat ve sosyal devlet
10:32 "O Ses Türkiye" yarışmacısına İstanbul'da silahlı saldırı: Hayati tehlikesi yok!
10:31 Bitki örtüsünün ardında gizli kalmış! Binlerce yıllık mağara, hayvanlarını otlatırken tesadüfen karşılarına çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2022 11:14:52. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haber | Yaptığı bitkisel karışımla sedef hastalığına çare buldu... Arap turistler büyük rağbet gösteriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement