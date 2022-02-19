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Son dakika haberi: 900 yatak kapasiteli Samsun Şehir Hastanesi'nin yüzde 20'si tamamlandı - Son Dakika

Son dakika haberi: 900 yatak kapasiteli Samsun Şehir Hastanesi'nin yüzde 20'si tamamlandı

19.02.2022 11:33

Gelen son dakika haberine göre 900 yatak kapasiteli Samsun Şehir Hastanesi'nin yüzde 20'si tamamlandı Sağlık Bakanlığı'nın öz kaynakları ile yapılan 900 yatak kapasiteli Samsun Şehir Hastanesi'nin yüzde 20'si tamamlandı.

900 yatak kapasiteli Samsun Şehir Hastanesi'nin yüzde 20'si tamamlandı

SAMSUN - Sağlık Bakanlığı'nın öz kaynakları ile yapılan 900 yatak kapasiteli Samsun Şehir Hastanesi'nin yüzde 20'si tamamlandı.

Karadeniz Bölgesi'nin en büyük sağlık yatırımlarından biri olan, Yap-İşlet-Devret modeli kullanılmayan, Sağlık Bakanlığının öz kaynakları ile inşa edilen Samsun Şehir Hastanesi inşaatında yüzde 20 oranına ulaşıldı.

Samsun'un Canik ilçesinde yapımına 2020 yılında başlanan 1 milyar 69 milyon TL'lik 900 yataklı Samsun Şehir Hastanesi inşaatı hızla devam ediyor. Hastane inşaatının yüzde 20'si tamamlandı. Hastanede genel tedavi üniteleri dışında onkoloji hastanesi, son teknoloji tetkik cihazlarıyla donatılmış bir nükleer tıp merkezi, kalp damar cerrahi ve göğüs merkezi, genetik hastalıkların tedavi sürecinin yönetileceği genetik hastalıklar merkezi, üreme yardımcı tedavi merkezi, organ ve doku nakli merkezi, inme merkezi, yanık merkezi, 40 ameliyathane ve 1 hibrit ameliyathaneyi de bulunduracak.

234 bin 371 metrekare arsa alanı ve 68 bin 990 m2 oturum alanı olan hastanenin 2023 yılı içerisinde bitirilmesi hedefleniyor.

Son dakika haberi: 900 yatak kapasiteli Samsun Şehir Hastanesi'nin yüzde 20'si tamamlandı
Son dakika haberi: 900 yatak kapasiteli Samsun Şehir Hastanesi'nin yüzde 20'si tamamlandı
Son dakika haberi: 900 yatak kapasiteli Samsun Şehir Hastanesi'nin yüzde 20'si tamamlandı

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Son dakika haberi: 900 yatak kapasiteli Samsun Şehir Hastanesi'nin yüzde 20'si tamamlandı Son dakika haberi: 900 yatak kapasiteli Samsun Şehir Hastanesi'nin yüzde 20'si tamamlandı Samsun'da yürek ısıtan destek: Okula 600 test kitabın bağışladılar Samsun'da yürek ısıtan destek: Okula 600 test kitabın bağışladılar Evdeki perdeyi elbiseye dönüştürdü şimdi yeni tasarımların peşinde Evdeki perdeyi elbiseye dönüştürdü şimdi yeni tasarımların peşinde

Karadeniz Bölgesi, Sağlık Bakanlığı, Şehir Hastanesi, Samsun, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Son dakika haberi: 900 yatak kapasiteli Samsun Şehir Hastanesi'nin yüzde 20'si tamamlandı - Son Dakika


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