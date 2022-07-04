Son dakika haberi: Erzurum Şehir Hastanesi kalp hastalarına şifa oldu - Son Dakika
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Son dakika haberi: Erzurum Şehir Hastanesi kalp hastalarına şifa oldu

04.07.2022 11:35

Son dakika sağlık haberine göre Erzurum Şehir Hastanesi kalp hastalarına şifa oldu Kapalı kalp ameliyatı ile hastalar günlük yaşantılarına daha çabuk dönüyor Erzurum Şehir Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Kliniği kalp hastalarına şifa oldu.

Erzurum Şehir Hastanesi kalp hastalarına şifa oldu

Kapalı kalp ameliyatı ile hastalar günlük yaşantılarına daha çabuk dönüyor

ERZURUM - Erzurum Şehir Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Kliniği kalp hastalarına şifa oldu. Kalp Damar Cerrahisi Kliniği'nde yapılan kapalı kalp ameliyatı ile hastalar günlük yaşantılarına daha çabuk dönüyor.

Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 2009 yılında açılışıyla kurulan ve 2020 yılında Şehir Hastanesinin açılmasıyla faaliyetlerine devam eden Kalp Damar Cerrahi Biriminde yaklaşık 5 bine yakın açık kalp ameliyatı yapıldı. Yaklaşık günlük 100'e yakın poliklinik hastası bakıldığı klinikte yapılan kapalı kalp ameliyatı ile de hastalar günlük yaşantılarına daha çabuk dönüyor. Kalp Damar Cerrahisi Kliniği'nde yeni doğan bebeklerden, en ileri yaşlardaki erişkinlere kadar her türlü kalp hastasına tanı ve tedavi imkanı sağlanıyor. Birim de ayrıca, Varis, Damar Hastalıkları, venöz tromboz, venöz yetmezlik, burger, periferik arter hastalıkları, kalp kapağı protezi, damar genişlemesi, arteriyel embolizm, spontan ekimozlar gibi hastalıkların teşhis, tedavi ve cerrahi müdahaleleri de yapılıyor.

Kalp ve Damar Cerrahisi Doktoru Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ali Kayğın'ın klinik sorumlusu olduğu merkezde 3 doktor, 4 uzman ve yardımcı personel görev alıyor.

Kalp ve Damar Cerrahisi Doktoru Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ali Kayğın, "Şehir hastanesinde de yaklaşık aylık 20 civarında bir açık kalp ameliyatımız oluyor. Bu süre zarfında Numune Hastanesi'nden bu yana yaklaşık 5 bine yakın açık kalp ameliyatı yapıldı. Bu ameliyatların içinde mitral kapak ameliyatları, aort cerrahisi, diseksiyon ameliyatları ve onun haricinde de periferik arter hastalıkları, varis, tüm venüs yetmezlik hastalıkları da yapılmakta. Daha sonra bundan 4 yıl önce kliniğimizin ile birlikte çocuk kalpte damar cerrahisi alt iş sahası olan bölümde başladı. Bir dönem Doktor Mehmet Biçer tarafından bu süreç devam ettirildi. Daha sonra Doçent Doktor Servet Bey tarafından bizim kliniğimizde her türlü konjenital kalp hastalıkları da kliniğimizde yapılmakta. Yaklaşık günlük 100'e yakın poliklinik hastası bakılıyor. Bu ameliyat daha sonra yaklaşık 4 yıldan bu yana da kalp kapak hastalıkları, konjenital, yetişkin hastalığı da robotik olarak kliniğimizde hizmet verilmekte. Robotik açıdan bölgede tek hastane, Ankara'nın doğusunda tek hastane bizim kendi kliniğimiz. Her türlü minimal invaziv kapak cerrahisi, aort kapak cerrahisi, mitral kapak cerrahisi, alsenda aort ameliyatları kliniğimizde yapılmakta. İki profesör, ben ve Doktor Özgür Bey ve dört uzman arkadaşla birlikte bölgemizin yaklaşık 11 iline hizmet veren bir klinik durumundayız. 52 yatağımız var. 12 tane de yoğun bakım yatağımız mevcut. İki tane kalp damar cerrahisi ameliyatı mevcut ve burada her türlü hastalığı, hastalıklar, kalp damar cerrahisini gerektiren tüm cerrahi hizmetleri vermekteyiz" dedi.

Yurtdışından da hastanenin çok tercih edildiğini ifade eden Kayğın, " Nahçıvan'dan, Azerbaycan'dan, şehir dışından, sağlık turizmi açısından kalp hastaları, damar hastalarımıza burada hizmet veriyoruz. Sağlık turizmi açısından da hastanemiz ve kliniğimiz bu yönüyle de hizmet vermekte. Başarımız çok yüksek. Çünkü teknolojik açıdan, imkanlar açısından her türlü imkanımız mevcut. Yönetim tarafından da bize bu yönüyle oldukça destek olunmakta. Minimal dediğimiz meme altından yaklaşık dört, beş santimlik kesilerle mitral kapak cerrahisi, yetişkin konjenital kalp hastalıkları yapılmakta. Bunun dışında gene küçük kesilerle aort kapak cerrahisi ve alsenda aort dediğimiz aortta ki anevrizmalarda küçük kesiyle kliniğimizde yapılmakta. Hastalarımız kapalı ameliyat yöntemiyle daha çabuk iyileşiyor. Hastalarımız göğüs kemiği kesilmediği için günlük yaşantılarına daha çabuk dönebiliyorlar. Rahatlıkla arabalarını kullanabiliyorlar. Emniyet kemerlerini takabiliyorlar. Normalde iman tahtası, göğüs kemiği kesildikten sonra yaklaşık bir, bir buçuk aylık bir sürede hastalar yan yatamıyorlar. Günlük yaşantılar hep kısıtlanıyor. Ama bu minimal kesiyle hastalar günlük yaşantılarını, konforlarına daha çabuk kavuşuyorlar" açıklamalarında bulundu.

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Kaynak: İHA

Şehir Hastanesi, Erzurum, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Son dakika haberi: Erzurum Şehir Hastanesi kalp hastalarına şifa oldu - Son Dakika

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