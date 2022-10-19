Nevşehir 'in Kapadokya bölgesinde dün sabah rüzgar nedeniyle sert iniş yapan 2'si mürettebat 30 kişinin bulunduğu sıcak hava balonundaki 2 İspanyol turist hayatını kaybetti, 3 İspanyol turist de yaralandı. Kentteki farklı hastanelerde tedaviye alınan 3 yaralıda genel vücut travması oluştu. Yaralılardan Özel Versa Hastanesi'nde tedavisi süren Josefa Franco Gıl'ın yoğun bakımda olduğu, Özel Kapadokya Hastanesi'ndeki Lourdes Beltran Sole ile Nevşehir Devlet Hastanesi 'ndeki Maria Mercedes Rier'in ise normal serviste tedavisinin devam ettiği belirtildi.

Kaynak: DHA

Kapadokya, Nevşehir, turist, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika › Sağlık › Son dakika haberi... Nevşehir'de 2 turistin öldüğü balon kazasında pilot tutuklandı (2) - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.