Son dakika haberi... Ordu Şehir Hastanesi için koordinasyon toplantısı yapıldı - Son Dakika
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Son dakika haberi... Ordu Şehir Hastanesi için koordinasyon toplantısı yapıldı

26.04.2022 18:12
Son dakika haberi... Ordu Şehir Hastanesi için koordinasyon toplantısı yapıldı

Gelen son dakika haberlerine göre Ordu Valisi Tuncay Sonel başkanlığında, yapımı süren 900 yataklı şehir hastanesi için koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Ordu Valisi Tuncay Sonel başkanlığında, yapımı süren 900 yataklı şehir hastanesi için koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Sonel, hastanenin şantiye binasında gerçekleştirilen toplantıda, Ordu Şehir Hastanesi inşaatının planlanan sürede tamamlanarak hizmete alınması için kamu kurumlarının eş zamanlı olarak yapması gereken işleri ve çalışmaları koordine etmek amacıyla toplantıların yapıldığını söyledi.

Hastane ve çevre yolu inşaatlarının hızla ilerlediğini dile getiren Sonel, buna paralel olarak şehir hastanesine ulaşımı sağlayacak yolların yapımı, yüksek enerji nakil hatlarının deplasesi, Say Deresi'nin ıslah edilmesi, doğal gaz hattının getirilmesi ve diğer altyapı ve üst yapı işlerinin zamanında tamamlanması gerektiğini aktardı.

900 yataklı hastanenin Ordu için çok önemli bir yatırım olduğunu belirten Sonel, hastanenin yapımında başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Sonel, şehir hastanesi ile çevreyolu inşaatlarının bitmesinin ardından ulaşım, enerji, doğal gaz, altyapı, üst yapı ve taşkın koruma gibi konularda herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi gerektiğini kaydederek, şehir hastanesinin planlanan sürede tamamlanarak hizmete açılması için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini vurguladı.

Hastane inşaatını yürüten yüklenici firmanın şantiye şefi Dündar Kadanalı çalışmalarla ilgili katılımcıları bilgilendirdi.

Toplantıya, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, Vali Yardımcısı Levent Yetgin, İl Sağlık Müdürü Mustafa Kasapoğlu, DSİ 75. Şube Müdürü Mehmet Kurul, Yeşilırmak Elektrik Dağıtım AŞ İl Koordinatörü Mustafa Öztürk, Büyükşehir Belediyesi Yapım İşleri Daire Başkanı Demirhan Güzel, Aksa Fındıkgaz Bölge Müdürü Doğan Gürler, YİKOB Yatırım İzleme Müdürü Metin Cebeci, Karayolları ve TEİAŞ yetkilileri ile şantiye şefleri katıldı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Son dakika haberi... Ordu Şehir Hastanesi için koordinasyon toplantısı yapıldı - Son Dakika


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