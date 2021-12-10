Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Murat Gündüz, yoğun bakım ünitesinde tıbbi malzeme sıkıntısı yaşandığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Gündüz, hastanelerinde tıbbi malzeme eksikliği olduğuna ilişkin bazı medya organlarında yer alan iddialara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Kamuoyunu doğru bilgilendirmeyi amaçladıklarını kaydeden Gündüz, "Yoğun bakımda tıbbi malzeme sıkıntısı yaşandığı gibi talihsiz açıklamalarla karşılaştık. Böyle bir durumun olmadığını kamuoyu ile paylaşmak isteriz. Yoğun bakım hizmetlerimiz eksiksiz devam ediyor. Yanlış anlaşılmalara sebep olabilecek bu tür açıklamalar konusunda daha dikkatli olunmasını bekliyoruz. Açıklamalar bizzat konunun muhataplarından beklenmeli." ifadelerini kullandı.