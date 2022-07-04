Son dakika haberleri | Yozgat Şehir Hastanesinde kardiyovasküler cerrahi yoğun bakım ünitesi açıldı - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Yozgat Şehir Hastanesinde kardiyovasküler cerrahi yoğun bakım ünitesi açıldı

04.07.2022 15:17
Son dakika haberleri | Yozgat Şehir Hastanesinde kardiyovasküler cerrahi yoğun bakım ünitesi açıldı

Gelen son dakika haberine göre Yozgat Şehir Hastanesinde kardiyovasküler cerrahi yoğun bakım ünitesi hizmete açıldı.

Yozgat Şehir Hastanesinde kardiyovasküler cerrahi yoğun bakım ünitesi hizmete açıldı.

Başhekim Uzman Dr. Mustafa Kozan, açılması için uzun bir süredir çaba gösterdikleri ünitesin hizmete açılmasından büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Kozan, sağlık alanında hiçbir hastanın mağduriyet yaşamamasını hedeflediklerini belirterek, "Hastanemize gelen bir hastamızın başka bir merkeze ve il dışına göndermeden bütün tıbbi tedavilerini Yozgat'ta yapmayı istiyoruz. Böylelikle dışarıya olan bağımlılığımızı en aza indirmeyi hatta bitirmeyi arzu etmekteyiz. Yeni açılan ünitemizin amacı hastalarımızın sağlığını korumak, var olan hastalıklarını son teknoloji cihazlarımızla ve ekibimizle dünya standartlarında etkin, güvenilir ve kaliteli bir hizmet ile tedavi etmek olacak." dedi.

Yeni açılan ünitenin son sistemlerle donatıldığını, modern yoğun bakım yatağı ve bir özel odası bulunduğunu aktaran Kozan, her türlü ameliyatı yapmaya ve sonrasında takip etmeye yetecek teknik donanım ve ekibin olduğunu ifade etti.

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Kaynak: AA

Yozgat, Kozan, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Son dakika haberleri | Yozgat Şehir Hastanesinde kardiyovasküler cerrahi yoğun bakım ünitesi açıldı - Son Dakika

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